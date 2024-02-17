خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، سمیه رعیتی: در دهه اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری در روستاها و شهرهای کوچک، مهاجرت به سمت کلان‌شهرها رو به فزونی رفت تا حدی که مهاجران مجبور به حاشیه‌نشینی در کنار شهرهایی شدند که خود با ازدیاد جمعیت مواجه هستند.

کلان‌شهر شیراز نیز یکی از همین شهرهای بزرگی است که به دلیل مرکزیت استان فارس همواره مهاجر پذیر بوده و از همین رو با گسترش روزافزون جمعیت و گستردگی شهر شیراز از هر سو، خواه ناخواه باید چاره‌ای برای سرریز جمعیت این کلان‌شهر اندیشیده می‌شد.

بر همین اساس بود که سال ۱۳۶۸ تحقیقات میدانی و پژوهش‌های مطالعاتی جهت یافتن مکانی برای احداث یک شهر جدید اطراف شیراز آغاز شد و عاقبت در سال ۱۳۷۲ مراحل تأسیس و ساخت این شهر (صدرا) با گنجایش ۳۵۰ هزار نفر آغاز شد.

شهری که قرار بود راهگشا و حلال مشکلات کلان‌شهر شیراز باشد، حالا پس از قریب به ۳۰ سال که از آغاز ساخت آن می‌گذرد خود با انبوهی از مشکلاتی مواجه است که نه تنها نتوانسته باری از دوش کلان‌شهر شیراز بردارد، بلکه خود چالش بزرگی برای مدیران استان فارس شده است.

با گشتی کوتاه در شهر صدرا و گفتگو با مردمان این شهر به انبوهی از مشکلات ریز و درشت بر می‌خوریم که شاید یکی از بزرگترین این چالش‌ها در حال حاضر کمبود مدرسه برای دانش‌آموزان این شهر است؛ مشکلی که گرچه با اعزام دانش‌آموزان به شهر شیراز تا حدودی قابل حل خواهد بود؛ اما نگرانی خانواده‌ها از هزینه‌های گزاف سرویس مدارس، از یک سو و خطرات رفت و آمد در جاده پرخطر شیراز به صدرا از سوی دیگر این معضل را همچنان در صدر مشکلات شهر جدید صدرا قرار داده است.

خانم مرادی یکی از شهروندان این شهر در این‌باره می‌گوید: شهرک صدرا قرار بود مکانی جهت سرریز جمعیت شهر شیراز باشد، اما با مهاجرت مردم از دیگر شهرهای استان فارس، همچنین با توجه به احداث مسکن ملی و مسکن‌های در دست احداث در صدرا، متأسفانه با مشکلات و چالش‌های بسیاری روبرو هستیم که یکی از آنها کمبود فضاهای آموزشی در این شهر است.

سازندگان مسکن ملی به ساخت فضاهای آموزشی توجه نکردند

وی با بیان اینکه متأسفانه سازندگان مسکن ملی، ساخت فضاهای آموزشی را در مجتمع‌های مذکور مد نظر قرار نداده‌اند، افزود: با توجه به سرریز شدن جمعیت در سال‌های آینده این موضوع قطعاً سبب بحران جدی در شهر جدید صدرا خواهد شد.

آقای جاوید یکی دیگر از شهروندان شهر صدرا با گلایه از مدیریت شهری صدرا، عنوان کرد: در حال حاضر فرزندان ما در کلاس‌های پرجمعیتی مشغول به آموزش هستند که نه تنها بازدهی مناسبی ندارد، بلکه دانش‌آموز و معلم، هر دو را خسته و دلسرد می‌کند.

محمد عزیزی که از اهالی شهر کامفیروز است، می‌گوید: پس از خشکسالی پی‌درپی در منطقه، چون شُغلم کشاورزی بود، با خانواده مجبور به کوچ به این شهر شدیم تا بتوانم با کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی امرار معاش کنم؛ اما حالا با دردسر رفت و آمد فرزندانم به مدرسه در شیراز مواجه هستم چون صدرا کمبود مدرسه دارد.

این ماجرا حالا آنقدر بر خانواده‌ها فشار آورده که دست به دامان مسئولین و رسانه‌ها شده‌اند تا شاید فرجی حاصل شود.

ضرب‌الاجل استاندار فارس برای ساخت ۱۷ مدرسه در صدرا

محمدهادی ایمانیه به همین منظور چندی پیش در بازدید سرزده از شرکت عمران صدرا، با اشاره به مسائل مرتبط با حوزه آموزش و پرورش و کمبود مدارس در صدرا گفت: لازم است ضمن تسریع در راه‌اندازی ناحیه آموزش و پرورش شهر صدرا، طی هفته‌های آینده، با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان، سازمان نوسازی مدارس، مجمع خیرین مدرسه ساز، شهرداری صدرا و شرکت عمران و توسعه این شهر، توافقنامه‌ای برای ساخت ۱۷ مدرسه و هنرستان که کمبود شهر صدراست، تنظیم و تحویل اینجانب دهند.

اغلب مدارس صدرا دو شیفت هستند

در ادامه این گزارش، خبرنگار مهر به سراغ خداکرم فیروزمند رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و ورزشی شورای شهر صدرا رفت تا آماری از تعداد مدارس و دانش‌آموزان این شهر را جویا شود.

فیروزمند عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۲۲ واحد آموزشی دولتی در شهر صدرا وجود دارد که تعداد ۱۹ واحد دو شیفت هستند.

وی با بیان اینکه در این میان تعداد ۱۱ واحد آموزشی مقطع ابتدایی دخترانه و پسرانه هستند که همگی در دو شیفت فعالیت می‌کنند، افزود: تراکم جمعیت در این واحدهای آموزشی بسیار بالا است که همین موضوع نیز از مشکلات و گلایه مندی خانواده‌ها است.

نبود اداره آموزش و پرورش مستقل در صدرا، از دیگر معضلاتی بود که وی به آن اشاره کرد و گفت: شهری با جمعیت بالای ۲۵۰ هزار نفر هنوز یک آموزش و پرورش ندارد که این نیز مطالبه به حق فرهنگیان این شهر است.

این عضو شورای شهر صدرا ادامه داد: ساخت مدرسه‌ای با نیازهای ویژه برای دانش‌آموزان استثنایی نیز یکی دیگر از مواردی است که قطعاً باید پیگیری و به سرانجام برسد چرا که بر اساس آمار تخمینی حدود ۵۰۰ دانش‌آموز با نیاز ویژه در صدرا وجود دارند که نیازمند مدرسه خاص هستند.

مهاجرپذیری از چالش‌های استان فارس است

محمد خلیل خرد مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس فارس نیز در گفتگو با خبرنگار ما به برخی چالش‌های پیش‌روی این اداره کل در بحث نوسازی، ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد و گفت: بیشترین چالش‌هایی که در حوزه نوسازی و تأسیس مدارس وجود دارد، در حاشیه شهرها است که به خاطر مهاجرت‌های بیش از حد با کمبود زمین جهت ساخت و ساز مدارس مواجه هستیم که اگر بتوانیم سقف اعتبارات را افزایش دهیم و از مولدسازی هم بهره ببریم، این مشکلات کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه استان فارس اولین استانی است که با استفاده از مولدسازی، به دنبال رفع مشکلات حوزه‌های مختلف است، اظهار کرد: طبق جلسه‌ای که با سازمان خصوصی‌سازی کشور انجام شده، مقرر گردید تعدادی زمین و املاک در استان به آنها معرفی شود تا جهت مولدسازی و بهره‌برداری در حوزه نوسازی مدارس مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس همچنین در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی جهت کمبود مدارس صدرا انجام شده است، گفت: جلسات متعددی با مدیرعامل شرکت عمران صدرا انجام شده که طبق تبصره یک ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش، انبوه سازان مکلف به ساخت مدرسه در مجتمع‌های عمومی هستند.

خِرَد با تاکید بر اینکه کوتاهی‌هایی در این زمینه رخ داده است، افزود: اما استاندار فارس و مدیرعامل جدید شرکت عمران صدرا بر روی این موضوع تاکید فراوان دارند و مقرر شده کلنگ ساخت چند مدرسه به همت این شرکت و متولیان امر زده شود تا کمبود مدارس تا حدی جبران شود.

بنا به گزارش خبرنگار مهر، حالا باید منتظر بنشینیم و ببینیم پیگیری‌های نوسازی مدارس و ضرب‌الاجل استاندار فارس چقدر مؤثر واقع خواهد شد و آیا قرار است در دولت سیزدهم که با نام دولت مردمی معروف شده، گره‌ای از مشکلات خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که هر روز مسافت بسیاری را برای کسب تحصیل طی می‌کنند باز شود؟