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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۴۶

شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۶۷ قرار دارد و وضعیت هوا قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۶۷ قرار دارد و وضعیت هوا قابل قبول است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته بود و وضعیت هوا قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۱۰ روز هوای پاک، ۲۱۵ روز هوای قابل قبول، ۹۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۳ روز هوای پاک، ۱۶۸ روز هوای قابل قبول، ۱۲۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۳۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 6026246

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