ابهامات همه گیری کرونا و جنگ بیولوژیک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در کنفرانس آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در مدیریت و درمان حملات و آسیب‌های شیمیایی با محوریت بررسی تاریخ جنگ شیمیایی، برگزاری چنین نشست‌هایی را برای آمادگی کشور در برابر تهدیدات مؤثر دانست و گفت: ایران از زمان تشکیل جمهوری اسلامی همواره در معرض تهدیدهای گوناگون قرار داشته و برگزاری این نشست‌ها برای آمادگی در برابر هر احتمالی مفید است و مانع غافلگیری در مواجهه با هر تهدیدی می‌شود.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز حد و مرزی برای خشونت و بی رحمی وجود ندارد، افزود: برگزاری این کنفرانس به دشمنان این آب و خاک نشان می‌دهد که ما آماده هستیم و این آمادگی سبب افزایش مقاومت، تاب آوری و قدرت کشور می‌شود.

قناعتی با اشاره به پیشینه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در دنیا، گفت: برای نخستین بار در جنگ جهانی اول و پس از جنگ جهانی اول و دوم، در حمله عراق علیه ایران به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در توضیح آثار سو حملات شیمیایی، افزود: استفاده از این سلاح سرنوشت بسیاری از جبهه‌ها را تغییر می‌دهد. در برابر ترکش خمپاره می‌توان به سنگر پناه برد اما تشخیص حملات شیمیایی کار پیچیده و سختی است و پس از تشخیص به موقع آن باید از ابزارهای دفاعی با کیفیت و قیمت مناسب استفاده کرد. کسانی که مجروح شیمیایی می‌شوند دچار عوارض خونی، عصبی، تاولی و ریوی شده و باید تحت درمان خاصی قرار بگیرند.

قناعتی با تاکید بر آمادگی در برابر تهدیدهای بیولوژیک، گفت: مقالاتی، همه گیری کرونا را به جنگ بیولوژیک نسبت داده‌اند و هنوز هم اما و اگرهای بسیاری در این زمینه وجود دارد و اگر این فرضیات درست باشد حدود ۱۰ میلیون نفر در جهان معادل یک جنگ جهانی کشته شده‌اند. در صورت تکرار این حوادث باید روش‌های مقابله با تهدیدهای بیولوژیک، هسته‌ای و شیمیایی را به صورت گسترده آموزش دهیم.

وی، آمادگی جامعه در برابر تهدیدهای احتمالی را ضروری دانست و افزود: نیروهای نظامی در معرض آموزش مداوم قرار دارند اما در جنگ‌های نامتقارن و برای دفاع مردمی لازم است به صورت گسترده این آموزش‌ها به جامعه ارائه شود.