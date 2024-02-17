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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۱۷

قناعتی مطرح کرد؛

ابهامات همه گیری کرونا و جنگ بیولوژیک

ابهامات همه گیری کرونا و جنگ بیولوژیک

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به مقالاتی که پیرامون شیوع کرونا در جهان منتشر شده است، نکاتی را متذکر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در کنفرانس آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در مدیریت و درمان حملات و آسیب‌های شیمیایی با محوریت بررسی تاریخ جنگ شیمیایی، برگزاری چنین نشست‌هایی را برای آمادگی کشور در برابر تهدیدات مؤثر دانست و گفت: ایران از زمان تشکیل جمهوری اسلامی همواره در معرض تهدیدهای گوناگون قرار داشته و برگزاری این نشست‌ها برای آمادگی در برابر هر احتمالی مفید است و مانع غافلگیری در مواجهه با هر تهدیدی می‌شود.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز حد و مرزی برای خشونت و بی رحمی وجود ندارد، افزود: برگزاری این کنفرانس به دشمنان این آب و خاک نشان می‌دهد که ما آماده هستیم و این آمادگی سبب افزایش مقاومت، تاب آوری و قدرت کشور می‌شود.

قناعتی با اشاره به پیشینه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در دنیا، گفت: برای نخستین بار در جنگ جهانی اول و پس از جنگ جهانی اول و دوم، در حمله عراق علیه ایران به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در توضیح آثار سو حملات شیمیایی، افزود: استفاده از این سلاح سرنوشت بسیاری از جبهه‌ها را تغییر می‌دهد. در برابر ترکش خمپاره می‌توان به سنگر پناه برد اما تشخیص حملات شیمیایی کار پیچیده و سختی است و پس از تشخیص به موقع آن باید از ابزارهای دفاعی با کیفیت و قیمت مناسب استفاده کرد. کسانی که مجروح شیمیایی می‌شوند دچار عوارض خونی، عصبی، تاولی و ریوی شده و باید تحت درمان خاصی قرار بگیرند.

قناعتی با تاکید بر آمادگی در برابر تهدیدهای بیولوژیک، گفت: مقالاتی، همه گیری کرونا را به جنگ بیولوژیک نسبت داده‌اند و هنوز هم اما و اگرهای بسیاری در این زمینه وجود دارد و اگر این فرضیات درست باشد حدود ۱۰ میلیون نفر در جهان معادل یک جنگ جهانی کشته شده‌اند. در صورت تکرار این حوادث باید روش‌های مقابله با تهدیدهای بیولوژیک، هسته‌ای و شیمیایی را به صورت گسترده آموزش دهیم.

وی، آمادگی جامعه در برابر تهدیدهای احتمالی را ضروری دانست و افزود: نیروهای نظامی در معرض آموزش مداوم قرار دارند اما در جنگ‌های نامتقارن و برای دفاع مردمی لازم است به صورت گسترده این آموزش‌ها به جامعه ارائه شود.

کد مطلب 6026272
حبیب احسنی پور

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