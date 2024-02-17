ائمه جمعه در میان دانش آموزان حاضر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی صبح امروز شنبه در گردهمایی ائمه‌جمعه سیستان و بلوچستان که در زاهدان برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به نشست‌های پرسش و پاسخ به شبهات و مطالبات دانش آموزان در مدارس، افزود: تجربه خوبی بود چرا که از افکار دانش‌آموزان مطلع می‌شویم و بازخوردهای خوبی از این جلسات گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: ائمه جمعه نیز باید در این جهت وقت گذاشته و با حضور در بین دانش‌آموزان با سعه صدر به سوالات و مطالبات هر یک از دانش آموزان پاسخ دهند.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: یکی دیگر از امور پیش روی ائمه جمعه برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهرستان‌هاست که باید مورد اهتمام قرار گیرد و در آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان نیز بر اهمیت جهاد تبیین و لزوم استفاده از فرصت‌ها برای پرداختن به این مهم تاکید شد و ائمه جمعه نیز باید در شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها در حوزه جهاد تبیین به ارائه طرح و اجرای آن بپردازند.

وی ادامه داد: انتخابات از دیگر مسائل مهم پیش رو است که اصل مشارکت مردم حائز اهمیت است و ائمه جمعه باید مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت و به بیان معیارهای انتخاب بپردازند و از حمایت فرد یا گروه خاص در حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری پرهیز کنند.

محامی ادامه داد: کسی که در جایگاه نمایندگی ولی‌فقیه قرار دارد زمانی باید کاندیدا شود که بدون تبلیغ، خواهش و بده بستان بتواند رأی بیاورد و اگر شرایط غیر از این باشد به مصلحت نیست که کاندیدا شود.

وی تصریح کرد: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، گاهی مشاهده می‌شود که فرد به صورت استقراضی از مناطق دیگر کشور منتقل می‌شود که این موضوع همانند رحم اجاره‌ای خواهد بود، زیرا در مواردی مشاهده می‌شود که فرد منتقل شده پس از کسب آرا حتی یک مرتبه هم به آن استان سر نزده و رفت و آمد و ارتباطی با مردم نداشته که در چنین شرایطی دیگر اثرگذار نخواهد بود.

امام جمعه زاهدان اضافه کرد: در حوزه انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان، سه نفر از میان اهل سنت کاندیدا شدند که دو نفر تأیید و یک نفر رد صلاحیت شد در حالی که انتظار داشتیم هر سه نفر مورد تأیید قرار بگیرند.

محامی گفت: افراد کاندیدا شده از میان شیعیان نیز تأیید صلاحیت نشدند و حداقل انتظار این است که دو نفر از داوطلبان سایر مناطق به سیستان و بلوچستان منتقل شوند تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند که متأسفانه انجام نشده و در حال حاضر ما تنها دو نامزد از میان اهل سنت و یک کاندیدا از میان شیعیان داریم و امیدواریم انتخابات پر شور و با مشارکت بالای مردم برگزار شود و آنچه که خیر هست، رخ دهد و مردم بهترین انتخاب را داشته باشند.