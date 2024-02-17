۱۰۳ هزار نفر در شهرستان اهر واجد شرایط برای رأی دادن هستند

ابوالفضل غنی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه همزمان با سراسر کشور در شهرستان اهر نیز شاهد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود، برای اخذ رأی ۱۳۴ شعبه در شهر اهر و روستاها پیش بینی شده است.

وی افزود: بیش از ۲ هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی در ۱۱ اسفند ماه جهت اخذ رأی همکاری خواهند کرد و خوشبختانه با همکاری ادارات لوازم مورد نیاز اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و مخابراتی از ماه‌ها قبل آماده شده تا انتخاباتی پرشکوه برگزار شود.

فرماندار شهرستان اهر گفت: حضور در پای صندوق‌های اخذ رأی یک تکلیف سیاسی برای همه مردم است و از فعالان سیاسی، ملی و اجتماعی نیز انتظار داریم مردم را برای مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند ماه تشویق کنند.

غنی زاده گفت: تمامی رسانه‌های استکبار جهانی به دنبال این هستند که حضور مردم در انتخابات را کم رنگ کنند اما به لطف خداوند مردم ایران و به خصوص مردم شهرستان اهر که تاکنون در تمامی صحنه‌ها و انتخابات حضور حداکثری داشتند، بار دیگر جهت اقتدار نظام اسلامی و ناامید کردن دشمنان، حضور حداکثری خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نشان خواهند داد.