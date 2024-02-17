سیدشهرام کهریزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه و برفی شدن برخی مسیرها و محورهای ترددی طی ۲۴ ساعت گذشته عملیات برف روبی در محورهای برفگیر استان کرمانشاه توسط راهداران انجام گرفته است.
وی افزود: در پی برفروبیهای انجام گرفته ۵۷ دستگاه ماشین آلات راهداری مشغول این عملیاتها بودند.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این عملیاتها ۹۲ راهدار نیز وظیفه برفروبی محورها را بر عهده داشتند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار ۶۰۵ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ زدگی معابر در ۲۴ ساعت گذشته مصرف شده است.
کهریزی خاطرنشان کرد: ۷۵۰ کیلومتر باند توسط راهداران طی عملیاتهای مختلف در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته برف روبی شده است.
وی یادآور شد: در راستای سهولت تردد مسافران در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، ۶ مقطع نیز آوار برداری شده است.
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