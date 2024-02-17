  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۸

سرپرست اداره کل راهداری کرمانشاه خبر داد؛

برف‌روبی ۷۵۰ کیلومتر باند در استان کرمانشاه

برف‌روبی ۷۵۰ کیلومتر باند در استان کرمانشاه

کرمانشاه- سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل عمومی استان کرمانشاه از برف‌روبی ۷۵۰ کیلومتر باند در استان کرمانشاه خبر داد.

سیدشهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه و برفی شدن برخی مسیرها و محورهای ترددی طی ۲۴ ساعت گذشته عملیات برف روبی در محورهای برفگیر استان کرمانشاه توسط راهداران انجام گرفته است.

وی افزود: در پی برف‌روبی‌های انجام گرفته ۵۷ دستگاه ماشین آلات راهداری مشغول این عملیات‌ها بودند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۹۲ راهدار نیز وظیفه برف‌روبی محورها را بر عهده داشتند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار ۶۰۵ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ زدگی معابر در ۲۴ ساعت گذشته مصرف شده است.

کهریزی خاطرنشان کرد: ۷۵۰ کیلومتر باند توسط راهداران طی عملیات‌های مختلف در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته برف روبی شده است.

وی یادآور شد: در راستای سهولت تردد مسافران در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، ۶ مقطع نیز آوار برداری شده است.

کد مطلب 6026305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها