حل معضل ناترازی بنزین با ارتقای تکنولوژی خودروهای داخلی

امیر حسین کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره علت بروز ناترازی بنزین در کشور و راه کارهای عبور از این بحران سوختی در کشور گفت: مشکل ما در مرحله اول در ناترازی بنزین عدم توجه به حمل و نقل عمومی است و در مرحله بعد کیفیت پایین خودروهای داخلی در بروز این ناترازی تأثیر گذار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از عوامل بروز ناترازی بنزین و مصرف بالای بنزین در کشور ترافیک‌های سنگین است، وقتی این ترافیک‌های سنگین در کشور وجود داشته باشد حمل و نقل ناکارآمد می‌شود و در مرحله بعد مصرف بنزین به صورت صعودی بالا می‌رود.

وی در ادامه بیان کرد: مصرف بنزین به خودی خود بد یا خوب نیست بلکه مهم این است که چقدر از این مصرف بنزین در کشور سود می‌بریم؟ و باعث رشد اقتصاد می‌شود. مشکل ما این است که عمده بنزین مصرفی در ترافیک‌های بی فایده هدر می‌رود و در کنار آن وقت مردم هم هدر می‌رود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر توجه سیاست گذاران از بنزین و خودروی سواری بیرون بیاید و به سمت حوزه حمل و نقل مثل مترو اتوبوس و … و بهبود در این حوزه برود قطعاً شاهد کاهش مصرف بنزین خواهیم بود.

کاکایی گفت: متأسفانه در کشور ما توسعه حمل و نقل عمومی یک مسئله واجب است و هیچ کس هم به این مسئله توجه نمی‌کند. در بروز ناترازی بنزین فقط خودرو تأثیر گذار نیست بلکه سایر مسائل هم که ذکر شد در این امر تأثیر گذار است.

وی ادامه داد: در شیوه حمل و نقل عمومی برق می‌تواند حرف خیلی خوبی برای گفتن داشته باشد و در این بین قطار و مترو سردمدار است. با استفاده از حمل و نقل برقی هم مصرف سوخت کم می‌شود و هم آلودگی کاهش پیدا می‌کند. مصرف انرژی به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و راندمان نظام حمل و نقل بالا می‌رود.

کاکایی با بیان اینکه در اصلاح صنعت خودرو، وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس‌ها و ون‌ها را دست کم می‌گیریم خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما این است که در شهرهای بزرگ حمل بار اکثراً با موتورهای دیزلی و خودروها انجام می‌شود، این مسئله یک معضل بزرگ است.

این استاد دانشگاه علم و صنعت توضیح داد: قبل از اینکه به این بپردازیم که تکنولوژی خودروها را باید ارتقا دهیم باید شیوه حمل و نقل را عوض کنیم. تغییر شیوه حمل و نقل نیازمند بودجه هم هست. البته ارتقا در سیستم حمل و نقل نیازمند هزینه است. به عنوان مثال وقتی سوخت سی ان جی را توسعه دادیم هزینه زیادی هم برای تأمین زیر ساخت و هم برای تأمین سوخت سی ان جی متحمل شدیم.

وی در ادامه بیان کرد: برای رفتن به سمت برقی کردن خودروها باید بودجه کلانی را صرف کنیم. به همین دلیل باید توجه کنیم که صورت مسئله را درست بنویسیم. البته نظام تأمین و توزیع برق ما هم ضعف‌های زیادی دارد. اگر در این شرایط خودروها را برقی کنیم عملاً دور ریختن بودجه است و آلودگی هم کاهش پیدا نمی‌کند البته شاید فقط محل تولید آلودگی جا به جا شود.