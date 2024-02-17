تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی در البرز تا اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دارایی گفت: در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه بگیر، مرحله جدید و بزرگ طرح کالابرگ الکترونیکی با عنوان طرح فجرانه برای خانوارهای دهکهای اول تا هفتم درآمدی از ۱۷ بهمن ماه همزمان با سراسر کشور در استان البرز آغاز شده و این خانوادهها مشمول ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال اعتبار خرید (برای هر نفر) برای ۱۱ قلم کالا میشوند.
وی با اشاره به اجرای سه ماهه این طرح از ۱۷ بهمن سال جاری تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ افزود: مبلغ فوق، ۱۷ بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و افراد واجد شرایط تا سه ماه آینده میتوانند با مراجعه با فروشگاههای مجاز نسبت به خرید اقدام کنند. در این طرح یک سبد ۱۱ قلمی برای تأمین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامینهای ضروری برای هر فرد با قیمت روز از محل یارانه جدید دولت تأمین میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز مطرح کرد: در این صورت قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۴۳۰ ریال بوده که خانوارهای دهکهای اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۳ میلیون و ۵۲۳ هزار ریال از جیب خود پرداخت کنند و مابه التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۲۰۰ هزار ریال از محل یارانه جدید دولت تأمین میشود.
به گفته وی، دهکهای یک تا هفت مشمول اعتبار جدید بوده و یارانه بگیران این دهکها میتوانند با مراجعه به فروشگاههای عضو طرح کالابرگ الکترونیکی نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام کنند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد شامل فروشگاههای خرد و زنجیرهای افق کوروش، جانبو، هفت، دیلی مارکت، گندم، هایپرفامیلی، وال مارکت، محسن، مینومارت، ترقی و فروشگاههای اینترنتی اسنپ و دیجی کالا نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام کنند.
دارایی، با اشاره به اینکه کالاها در فروشگاههای متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی توزیع میشود و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* میزان اعتبار باقیمانده را برای کالا برگ به شما نشان میدهد، عنوان کرد: شهروندان نگرانی از بابت محدویت زمانی در استفاده از این طرح نداشته باشند و تا پانزدهم هر ماه فرصت دارند با مراجعه به فروشگاههای مجاز نسبت به خرید اقلام اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در پایان تصریح کرد: پس از اعلان اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی تصور اینکه طرح محدود به ۱۷ بهمن یا دهه فجر است، موجب بروز ازدحام در برخی فروشگاهها و سردرگمی برخی شهروندان شد، که انتظار میرود سرپرستان خانوار بدون نگرانی و در زمانی مناسب نسبت به خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود اقدام کنند.