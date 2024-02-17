مصوبه تسریع در تهاتر سهام شرکت زغال سنگ کرمان کامل اجرا نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی، در این نامه که خطاب به وزیر تعاون ارسال شده آورده است، پیرو جلسه یازدهم اسفند سال‌جاری در آن وزارتخانه و دستور جنابعالی برای تسریع در تهاتر سهام شرکت زغال سنگ وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد کشور یا سهام شرکت‌های بورسی تحت مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به استحضار می‌رساند علیرغم تاکید ویژه جنابعالی بر تسریع در انجام این مهم و نیز شرایط کارگری در منطقه با توجه به تأخیر انجام شده و با وجود اقدامات اولیه توسط صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و نیز شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین متأسفانه مصوبه مذکور به شکل کامل عملیاتی نشده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نامه می‌افزاید: از این رو این اقدام موجب مشکلات متعدد در این زمینه برای کارگران، بازنشستگان و فضای اجتماعی و کارگری استان شده است.

پورابراهیمی، ادامه می‌دهد: با شرح فوق و با عنایت به ضرورت اقدام فوری برای پیشگیری از بحران‌های اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های شرکت زغال سنگ کرمان امید است با قید فوریت دستور فرمائید اقدامات لازم جهت انجام مصوبه مذکور معمول و نتیجه به کمیسیون اقتصادی اعلام شود.