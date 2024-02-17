گونه اندمیک «زاغ بور» در خراسان شمالی ثبت شد

احمد صفرزاده در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: طی گشت و پایش محیط‌بانان پناهگاه حیات وحش میاندشت در غرب شهرستان جاجرم گونه اندمیک زاغ بور مشاهده و تصویر آن ثبت شد.

وی با بیان اینکه این نخستین مشاهده و ثبت این گونه ارزشمند در محدوده شهرستان جاجرم و استان خراسان شمالی است، افزود: زاغ بور که لقب «پرنده ملی ایران» را دارد، تنها پرنده بومی انحصاری ایران است که در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی شرق و جنوب شرق ایران یافت می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم بیان کرد: زاغ بور یا زاغ کویری (نام علمی: Podoces pleskei) پرنده‌ای از خانوادهٔ کلاغیان است.

صفرزاده تصریح کرد: این پرنده زیرک و تا حدودی مخفی کار است و این امر مشاهده آن را در طبیعت با مشکل مواجه می‌سازد، از طرفی هماهنگی کامل رنگ پروبال این پرنده با محیط و پرواز در ارتفاع کم، امکان مشاهده آن را در زیستگاه‌های طبیعی‌اش کاهش می‌دهد.