جذب دستیار برای دو سوپراستاد بزرگ شطرنج مردان

شادی پریدر در گفت و گو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه با وجود رایزنی ها و پیگیری های صورت گرفته و به دلیل مشغله های«ولادیمیر کرامنیک»، پرونده مذاکره با این مربی روسی برای بر عهده گرفتن هدایت تیم ملی شطرنج ایران مختومه اعلام شد، گفت: بر همین اساس و به منظور کمک به روند آماده سازی بهتر ملی پوشان مان، جذب دستیار و مربی برای آنها را در برنامه قرار دادیم. این برنامه از نفرات اول در هر بخش مردان و بانوان اجرا می شود.

وی ادامه داد" سوپراستاد بزرگ پرهام مقصودلو و سوپراستاد بزرگ محمد امین طباطبایی از تیم ملی مردان، نفراتی هستند که برای آنها دستیار به خدمت می گیریم. این دستیاران ایرانی و از استاد بزرگان شطرنج هستند که صورت شبانه روز وضعیت عملکرد این شطرنجبازان را زیر نظر داشته و آنها را آنالیز خواهند کرد.

سرپرست فدراسیون شطرنج تاکید کرد: مبینا علی نسب هم تنها استاد بزرگ فعال شطرنج در بخش بانوان است. برای این ملی پوش هم جذب مربی را در برنامه داریم. مربی مبینا علی نسب هم داخلی است.

پریدر تاکید کرد: با گزینه های موردنظر به عنوان دستیار سوپراستاد بزرگان مردان و مربی استاد بزرگ بانوان مذاکره داشته ایم. طی روزهای آینده قرارداد همکاری با انها منعقد می شود و از ابتدای اسفند فعالیت شان را آغاز می کنند.

به گفته پریدر، هزینه همکاری فدراسیون شطرنج با هر یک از این دستیاران و مربیان، ماهیانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان می شود.

سرپرست فدراسیون شطرنج همچنین از خریداری یک ابررایانه ویژه ملی پوشان خبر داد و گفت: وجود سیستمی پیشرفته و به روز برای آنالیز ملی پوشان لازم و ضروری است. بر همین اساس خریداری یک ابررایانه یا اجازه سروری پیشرفته و به روز در برنامه است. هزینه این کار حدود ۵۰۰ میلیون تومان می شود.

وی همچنین با اشاره افزایش تعداد خوابگاه ها در پایگاه قهرمانی شطرنج گفت: با توجه به لزوم برگزاری اردوهای آماده سازی در رده های سنی مختلف همزمان با فعالیت هایی مانند برگزاری رقابت های قهرمانی کشور و دوره های آموزشی، چنین اقدامی لازم بود. به همین دلیل انجام آن را هم در برنامه قرار دادیم.

پریدر تصریح کرد: از ۲۳ فروردین سال آینده رقابت های قهرمانی کشور با حضور ۱۰۰۰ بازیکن از استان های مختلف برگزار می شود. دو دوره بین المللی مربیگری و داوری هم برای اوایل سال آینده در برنامه داریم.