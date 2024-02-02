به گزارش خبرنگار مهر، در اختیار گرفتن مربی خارجی و همکاری با او در بخش های مختلف، یکی از برنامه ها و در عین حال دغدغه های همیشگی فدراسیون شطرنج بوده است. در همین راستا این فدراسیون پیش از بازی های آسیایی اقدام به جذب «سرگی تیویاکف» کرد تا به صورت اختصاصی برای هر یک از ملی پوشان کلاس های آموزشی و رفع اشکال برگزار کند.

این مربی روسی الاصل همکاری کوتاه مدتی با ایران داشت و برای همین همکاری هم متقاضی دریافت ۱۰۰ دلار برای هر ساعت حضور در کنار شطرنجبازان شده بود. جذب این مربی و هزینه صرف شده برای آن اما رضایت خاطر همه ملی پوشان را فراهم نکرد کما اینکه سید محمد امین طباطبایی صراحتا نسبت به این مسئله انتقاد کرد و گفت که مربی روسی که برای تیم ملی جذب شده در حد و اندازه های ما نیست.

با این شرایط تیم ملی شطرنج در بازی های آسیایی شرکت کرد و موفق به کسب عنوان تاریخی قهرمانی شد. بعد از آن بود که فدراسیون شطرنج به منظور جلب رضایت همه ملی پوشان به ویژه نفرات اول تیم ملی که جایگاه بالایی در شطرنج جهان دارند، رایزنی برای جذب مربی خارجی در حد و اندازه آنها را به صورت جدی آغاز کرد.

«ولادیمیر کرامنیک» مربی روسی که در شطرنج جهان شناخته شده است از گزینه های جدی فدراسیون برای همکاری با تیم ملی بود طوریکه شهرام عظیمی سرپرست پیشین فدراسیون با خوش بینی از همکاری با او صحبت می کرد. وی در این زمینه گفته بود که »این مربی برای همکاری با ایران نرمش نشان داده اما برنامه هایش تا پایان سال میلادی ۲۰۲۳ پُر است، به همین دلیل در حال رایزنی هستیم تا سال آینده میلادی (۲۰۲۴) او را در اختیار داشته باشیم»

البته پیش از اینکه صحبت های عظیمی در مورد این مربی روس به نتیجه ای برسد او از فدراسیون شطرنج رفت، شادی پریدر سرپرست جدید فدراسیون هم بعد از آغاز به کار پیگیر تکمیل رایزنی ها برای نتیجه گیری از آن بود اما با وجود پیگیری مذاکرات نتوانست پرونده همکاری با «ولادیمیر کرامنیک» را به نتیجه ای برساند طوریکه حالا آن را مختومه اعلام می کند.

شادی پرید در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مکاتبات دوباره ای برای همکاری با «ولادیمیر کرامنیک» داشتیم اما متوجه شدیم که او برای مسابقات کاندیداتوری جهان دستیار یکی از بازیکنان مطرح شده است. بدین ترتیب عملا حضور او در ایران به عنوان سرمربی تیم ملی منتفی است.

وی تصریح کرد: همکاری با این مربی روسی می توانست برای ملی پوشان ما خیلی مفید باشد اما شرایط مهیا نیست. بنابراین پرونده این همکاری را مختومه اعلام می کنیم.

سرپرست فدراسیون شطرنج در ادامه با تاکید بر اینکه این فدراسیون به طور حتم برای ملی پوشان که در بازی های آسیایی قهرمان شدند، برنامه ویژه ای خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به همین منظور سه برنامه مورد نظر است. برنامه اول مربوط به پیشنهاد مدیر تیم های ملی است. او اینگونه پیشنهاد داده که برای ملی پوشان اردوی دو جانبه ای با یکی از کشورهای مطرح گذاشته شود. در این زمینه چند کشور در حال بررسی هستند.

پریدر تاکید کرد: درست است که همکاری با «ولادیمیر کرامنیک» به عنوان سرمربی تیم ملی منتفی شده است اما شاید بتوانیم او را سال اینده برای المپیاد جهانی کنار تیم داشته باشیم. البته «سویدلر» روسی دیگر گزینه مورد نظر برای اجرای این برنامه است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه سوم پیشنهادی برای ملی پوشان شطرنج کمک به تامین هزینه های آنها برای در اختیار داشتن دستیار است. بازیکنان بزرگ شطرنج معمولا علاوه بر مربی اصلی، چند دستیار هم دارند. هزینه دستیار برای بازیکنان ایرانی ماهانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می شود که رقم بالایی است. اگر فدراسیون بتواند در این زمینه کمکی به بازیکنان داشته باشد و کمک هزینه آنها را تامین کند، خوب است. در این زمینه باکمیته ملی المپیک هم مذاکراتی داشته ایم و از دبیرکل کمیته قول حمایت گرفته ایم.

سرپرست فدراسیون شطرنج گفت: به طور حتم تا پایان سال در مورد اجرای یکی از این سه برنامه مورد نظر یعنی جذب مربی خارجی برای المپیاد جهانی، اردوی دو جانبه یا تامین کمک هزینه برای ملی پوشانی که در هانگژو طلا گرفتند به نتیجه می رسیم.