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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

مسوول بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) خبر داد؛

خدمت رسانی ۴۰ تیم روز گروه جهادی پزشکی در بام ایران

خدمت رسانی ۴۰ تیم روز گروه جهادی پزشکی در بام ایران

شهرکرد-مسوول بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) از ارائه حدود ۱۰ هزار نفر خدمت به مردم استان چهارمحال و بختیاری در ایام الله دهه فجر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کبیری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت دهه فجر، در حوزه امداد و درمان، فرهنگی، تعلیم و تربیتی و جهاد تبیین، ۴۰ تیم روز خدمت رسانی در نقاط مختلف و صعب العبور استان چهارمحال و بختیاری با همت کانون‌های بسیج جامعه پزشکی انجام شد.

وی تصریح کرد: با اعزام تیم‌های بهداشتی، درمانی و آموزش عمومی و تخصصی شهید دکتر رهنمون به مناطق کمتر برخوردار و صعب العبور استان و همچنین برپایی ایستگاه‌های سلامت، ۹ هزار و ۸۰۱ نفر خدمت رایگان به مردم استان چهارمحال و بختیاری ارائه شد.

کد مطلب 6026422

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