خدمت رسانی ۴۰ تیم روز گروه جهادی پزشکی در بام ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کبیری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت دهه فجر، در حوزه امداد و درمان، فرهنگی، تعلیم و تربیتی و جهاد تبیین، ۴۰ تیم روز خدمت رسانی در نقاط مختلف و صعب العبور استان چهارمحال و بختیاری با همت کانون‌های بسیج جامعه پزشکی انجام شد.

وی تصریح کرد: با اعزام تیم‌های بهداشتی، درمانی و آموزش عمومی و تخصصی شهید دکتر رهنمون به مناطق کمتر برخوردار و صعب العبور استان و همچنین برپایی ایستگاه‌های سلامت، ۹ هزار و ۸۰۱ نفر خدمت رایگان به مردم استان چهارمحال و بختیاری ارائه شد.