۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف گلچین صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قاچاق تهدید کننده اقتصاد، فرهنگ و حوزه‌های اجتماعی است.

مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان جنوبی و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با اشاره به سال رشد تولید و مهار تورم، افزود: با تقویت رویکردهای پیشگیرانه و هوشمند سازی در این خصوص و همکاری خوب مردم اقدامات مناسبی در این زمینه در کشور و استان انجام شده است.

گلچین گفت: عمده ترین قاچاق در خراسان جنوبی، قاچاق سوخت است که کشف چهار میلیون لیتر سوخت تا پایان آذر ماه سال جاری توسط فراجا، نشانگر این موضوع است.

مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: بعد از سوخت بیشترین قاچاق کالا در خراسان جنوبی مربوط به قاچاق دارو، طیور، البسه، لوازم خانگی و دام سبک و سنگین است که در همه این موارد کشفیات خوبی در سال جاری داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از قاچاق سوخت اقداماتی توسط دستگاه‌های مسئول در این خصوص در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و… انجام شده است، ادامه داد: البته بنا بر این نیست که محدودیت‌های برای کشاورزان، صنعتگران و فعالان حوزه معدن ایجاد شود، بلکه اگر لازم باشد بیش از سهمیه اختصاص یافته، سوخت در اختیار فعالان این حوزه‌ها قرار خواهد گرفت.

گلچین با اشاره به اینکه هدف اصلی از همه این اقدامات مدیریت مناسب مصرف سوخت در خراسان جنوبی است، اظهار کرد: تلاش شده تا با عمل به قوانین موجود در این حوزه، از انحراف در شبکه توزیع کالا که منجر به قاچاق کالا می‌شود، جلوگیری شود.

مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به انجام گشت‌های مشترک در روزهای پایان سال، گفت: از طریق کارگروه فرهنگی و عملیات ذیل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با مسئولیت فراجا، اقدامات پیشگیرانه ای با توجه به گستردگی استان و مرز مشترک ۳۸۵ کیلومتری با افغانستان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود انجام شده است.

به گفته وی در این راستا ۳۱ طرح سراسری و منطقه‌ای در خراسان جنوبی اجرا شده که منجر به کشف چهار میلیون لیتر سوخت قاچاقی شده است.

وی تاکید کرد: همه اهتمام حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بر این است که با برنامه‌ریزی های لازم و همراهی بیش از گذشته مردم استان، در سال آینده با جدیت بیشتری این کار را دنبال کنیم.