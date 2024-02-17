محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رقابتهای بینالمللی خاوران هشت ۱۵ تا ۲۱ اسفند در مجتمع رفاهی فرهنگیان بیرجند برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به این نکته که اساتید بزرگ و بینالمللی تا یک اسفند باید حضور خود را در این رقابتها اعلام کنند، افزود: تا کنون یک استاد بزرگ و یک گرند مستر در این خصوص اعلام آمادگی کردهاند و بقیه شطرنجبازان علاقمند به شرکت در خاوران هشت به شکل اینترنتی از یک تا ۱۳ اسفند باید ثبت نام کنند.
به گفته وی این مسابقات در پنج جدول اساتید ریتینگ، ۱۸۰۰ به بالا، زیر ۱۸۰۰ و بدون ریتینگ، جوانان زیر ۱۴ سال و ریید و بلیتس با بیش از ۳۶۰ میلیون تومان جایزه به میزبانی هیئت شطرنج بیرجند برگزار میشود.
رئیس هیئت شطرنج خراسان جنوبی با بیان این که این رقابتها با هماهنگی فدراسیون شطرنج کشور برگزار میشود، تصریح کرد: از آن جایی که همزمان با برپایی این مسابقات در هیچ جای کشور مسابقه شطرنج برگزار نخواهد شد، پیش بینی ما این است که ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر در این رقابتها شرکت کنند که چون بعضی از این افراد با خانواده خود به استان میآیند، در مجموع حدود هزار نفر را در این خصوص در استان خواهیم داشت.
خسروی با اشاره به این که سال گذشته ۱۲ پرچم کشورهای دیگر را در این مسابقات داشتیم، خاطر نشان کرد: با توجه به این که مسابقات خاوران هشت در آستانه ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد و وجود دیگر شرایط در این خصوص، هنوز هیچ کشور خارجی حضور شطرنجبازان خود را در این رقابتها قطعی نکرده است اما حداقل پرچم چهار کشور خارجی در این دوره باید وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۵ شطرنج باز ایرانی برای شرکت در این دوره از رقابتها ثبت نام کردهاند و نتایج کسب شده برای محاسبه ریتینگ بینالمللی به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال میشود.
به گفته وی یک جلسه برای انجام هماهنگیهای لازم با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی مربوط در استانداری برگزار شده و در خواست کمک ۴۰۰ میلیون تومانی برای برگزاری این رقابتها را مطرح کردهایم.
وی در خصوص تأثیر بر پایی این رقابتها برای خراسان جنوبی گفت: علاوه بر افزایش آمار علاقمندان به شطرنج در استان، حضور حدود ۴۰۰ نفر با خانوادههای خود در مرکز استان سبب رونق اقتصادی خواهد شد و از این طریق جاذبههای بیرجند و استان در سطح کشور معرفی میشود.
وی با بیان این که از چهار دستگاه اتوبوس شهرداری برای حمل و نقل شطرنجبازان استفاده میشود، خاطر نشان کرد: با همکاری میراث فرهنگی تورهای گردشگری برگزار و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم در برگزاری این رقابتها به ما کمک خواهد کرد.
خسروی افزود: از مجتمعهای رفاهی فرهنگیان و ایثار بیرجند برای اسکان شطرنجبازان استفاده میشود و برای کسب آمادگی هر چه بیشتر شطرنجبازان استان برای حضور در این رقابتها، جمعه گذشته اردوی یک روزه رایگان در خانه شطرنج بیرجند برگزار شد.
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