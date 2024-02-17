بارش رحمت الهی بر پهنه خراسان جنوبی/دمای هوا کاهش می یابد

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته در خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشترین بارندگی در استان مربوط به آرین شهر با ۶ میلی متر و بعد از آن برای سرند طبس با ۴ میلی متر و فخر آباد فردوس با سه میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه در مراکز شهرستان‌ها نیز قاین یک میلی متر و سرایان نیز یک میلی متر بارندگی داشته است، گفت: برای ۲۴ ساعت آینده نیز تداوم بارندگی‌ها را در خراسان جنوبی خواهیم داشت و البته افزایش وزش باد و رعد و برق را نیز داریم.

خندان گفت: در ارتفاعات به ویژه ارتفاعات قاین، زیرکوه و درمیان نیز انتظار بارش برف را داریم و دمای هوا نیز بین ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش خواهد یافت.

وی یادآور شد: بارش باران در شهر بیرجند نیز در پیش بینی‌های ما وجود دارد.