طرح خطرناک بن گویر برای منع ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی در رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی از طرح خطرناک ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی در ارتباط با مسجدالاقصی در ماه رمضان پیش رو خبر داد.

بنابراین گزارش، بن گویر به تازگی از اعضای کابینه نتانیاهو خواسته است که در ماه رمضان ورود فلسطینیان از کرانه باختری به مسجدالاقصی به طور کامل ممنوع شود و همچنین برای ورود اهالی قدس و فلسطینیان مناطق اشغالی ۱۹۴۸ به این مکان مقدس اسلامی، محدودیت های جدید در نظر گرفته شود.

وی در این طرح پیشنهاد کرده که علاوه بر منع کامل ورود فلسطینیان حاضر در کرانه باختری به مسجدالاقصی، تنها به افراد بالای ۷۰ سال در قدس و مناطق ۱۹۴۸ اجازه ورود به مسجدالاقصی در ایام ماه رمضان داده شود.

این در حالی است که کارشناسان نظامی وامنیتی صهیونیست ضمن انتقاد شدید از این طرح بن گویر، تاکید دارند که این گونه اقدامات موجب تشدید فوق العاده تنش ها در قدس اشغالی و تبدیل مسجدالاقصی به موضوعی برای اتحاد فلسطینیان می شود.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه پیش بینی کرده است که در ابتدای هفته جاری نشست های پرتنشی در کابینه نتانیاهو در ارتباط با منع ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی در ماه رمضان برگزار شود.