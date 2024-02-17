بازداشت ۱۰۰ فلسطینی در درمانگاه «ناصر» توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست به اقدامات وحشیانه خود علیه مراکز درمانی نوار غزه همچنان ادامه می‌دهند.

وی در ادامه افزود: عناصر ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی قبل دست کم ۱۰۰ فلسطینی را در درمانگاه ناصر واقع در خان یونس بازداشت کردند.

وزارت بهداشت نوار غزه نیز پیشتر تاکید کرده بود: نظامیان متجاوز تعداد زیادی از نیروهای امدادرسان و بیماران و آوارگان را در درمانگاه ناصر بازداشت و حبس کرده‌اند.

در گزارش وزارت بهداشت نوار غزه تاکید شده است: عناصر صهیونیست علاوه بر حبس این افراد اقدام به بازجویی از آن‌ها در شرایط بسیار سخت می‌کنند.

حسام ابو صفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه به تازگی تصریح کرده که تعدادی از کودکان این منطقه طی روزهای گذشته در نتیجه سو تغذیه و کمبود غذا و انتشار بیماری‌های مسری به دنبال تجاوز نظامی و محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی جان خود را از دست داده‌اند.