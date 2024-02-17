اکوادور از تصمیم فروش تسلیحات ساخت روسیه به آمریکا منصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر اسپرنیچان، سفیر روسیه در اکوادور پس از ملاقات با دنیل نولوآ، رییس جمهور اکوادور گفت که این کشور از تصمیمش برای فروش تجهیزات نظامی مستعمل ساخت روسیه و اوکراین به آمریکا در ازای تجهیزات نو به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار صرف نظر کرده است.

مقامات آمریکایی پیش‌تر گفته بود که تسلیحات خریداری‌شده از اکوادور در اختیار کی‌یف قرار خواهد گرفت و اسپرینچان گفته که کیتو(پایتخت اکوادور) روند طرح معاوضه سلاح را معکوس کرده است چون ترجیح می‌دهد در جنگی اوکراین مداخله نکند.

سفیر روسیه در اکوادور گفت: موضع کیتو این است که تسلیحات و مهمات را به مناطق جنگی ارسال نکند و در عوض به حل و فصل صلح‌آمیز جنگ‌ها از طریق ابزار دیپلماتیک کمک کند.

وی در واکنش به پرسش و فشار خبرنگاران درباره اینکه آیا این کشور آمریکای لاتین طرح انتقال سلاح را متوقف کرده است، با یک «بله» ساده پاسخ داد و اضافه کرد که تصمیم به طور رسمی ابتدای این هفته اعلام خواهد شد.

پیش از این روسیه به این توافق اعتراض کرده بود. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرده بود که این توافق، قراردادهای اکوادور با روسیه را نقض می‌کند که از جمله این قراردادها می‌توان به «الزام استفاده از این تجهیزات صرفا برای اهداف ذکرشده در قرارداد و عدم انتقال آن به کشور ثالث بدون جلب رضایت طرف روسی» اشاره کرد.