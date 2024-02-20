به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گابریلا سامرفِلد، وزیر خارجه اکوادور به طور رسمی اعلام کرد که دولت این کشور از تصمیمش برای ارسال تجهیزات نظامی مستعمل ساخت شوروی سابق به اوکراین منصرف شده است.

سامرفلد تاکید کرد: اکوادور مصرانه به‌دنبال راه‌حلی صلح‌آمیز برای حل و فصل جنگ بین روسیه و اوکراین در چهارچوب مقررات بین‌المللی است.

وی افزود: اکوادور برای کشوری که درگیر نبرد مسلحانه فرامرزی است، هیچ تجهیزات نظامی ارسال نخواهد کرد.

دانیل نوبوآ، رئیس جمهور اکوادور در ماه دسامبر گفته بود که کیتو تمایل دارد تا در ازای دریافت تجهیزات نظامی مدرن از آمریکا به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو، تجهیزات مستعمل و فرسوده ساخت شوروی سابق را به اوکراین تحویل دهد.

سامرفلد در آن برهه گفته بود که تجهیزات موردنظر «غیر قابل استفاده» هستند و اینکه کیتو بخواهد هر طور که صلاح می‌داند از شر این تجهیزات خلاص شود، «غیرقانونی» نیست!

پیش از این مسکو با انتقاد از این طرح اعلام کرده بود که چنین اقدامی توافقات مرتبط با انتقال تجهیزات نظامی به کشور یا شخص ثالث بدون اجازه روسیه را نقض می‌کند.