به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی صبح شنبه در جلسه شورای اداری و آئین افتتاح همزمان و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان شاهرود ضمن بیان این ۱۹۴ طرح عمرانی و اقتصادی دهه فجر سال جاری در شهرستان به بهره برداری رسیدند، ابراز داشت: از این تعداد ۱۴۰ طرح عمرانی و ۳۶ پروژه اقتصادی است.

وی ضمن بیان اینکه ۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی نیز طی دهه فجر در سراسر شهرستان شاهرود کلنگ زنی شدند، افزود: این طرح‌ها منتهی به ارائه خدمات بهتر به شهروندان خواهد شد.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه طرح‌های اقتصادی قابل افتتاح طی دهه فجر در شهرستان شاهرود برای ۲۳۵ نفر شغل ایجاد کردند، ابراز داشت: فراهم شدن فرصت‌های شغلی از دیگر مزیت‌های خوب طرح‌های دهه فجر محسوب می‌شوند.

جلالی ضمن بیان اینکه انتخابات، پیش زمینه و پیش شرط مردم سالاری دینی است، تصریح کرد: بنا به تکلیف می‌بایست برای نظام جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت کنیم.

وی افزود: در انتخابات ۱۱ اسفند سال جاری نیز مردم با نقش پررنگ و شور پر شعور خود سرنوشت زیبایی را برای نظام و مملکت اسلامی ما رقم خواهند زد.