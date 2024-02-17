جشنواره ملی «آب و آوا» در جزیره قشم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ادریس راموز در تشریح اهداف برگزاری جشنواره «آب و آوا» بیان داشت: تلاش می کنیم مسائل اجتماعی را با ایده های نوآورانه و خلاقانه بیان کنیم و عناصر نمادین جزیره که خاطره ساز و تاریخ ساز هستند و نشان از خلاقیت تاریخی اهالی قشم دارد را احیا سازیم.

ادریس راموز ادامه داد: احیای سنت ها و دانش بومی به عنوان موتور محرک توسعه جزیره و پیوند زدن به زندگی جاری مردم یکی از مهمترین اهدافی است که در برگزاری جشنواره آب و آوا و سایر رویدادهای فرهنگی دنبال می شود.

به گفته وی، مسئله رفع تنش آبی در جزیره یکی از اولویت های مهم سازمان منطقه آزاد است اما مکانیزم پرداخت به حل این مسئله تنها عمرانی و زیرساختی نیست بلکه در تلاشیم از تمام ظرفیت فرهنگی، تاریخ و دانش بومی برای حل این مسئله استفاده کنیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم یاد آور شد: قشم دروازه تمدنی ایران است و میراث دار و پایلوتی برای انعکاس فرهنگ غنی کشور است.

در ادامه نشست، دستیار ویژه مدیرعامل منطقه آزاد قشم در امور جوانان اظهار داشت: حضور میلیون ها گردشگر در طول سال در جزیره زیبای قشم ضرورت حفظ هویت و فرهنگ بومی جزیره و انتقال و ارائه آن را به گردشگران دو چندان می کند.

محمد رسول طالبی ادامه داد: جشنواره آب و آوا نیز مبتنی بر رسوم و سنت های تاریخی جزیره مربوط به پاسداشت آب و به منظور زنده سازی این سنت ها برگزار می شود.

وی افزود: آیین های کهن مربوط به آب همچون نماز جبار باران یا قبله دعا برای طلب باران یکی از عناصر غنی فرهنگی و تاریخی است که قرن هاست در جزیره برگزار می شود و الهام بخش برگزاری جشنواره شده است.

طالبی اضافه کرد: این جشنواره که با مشارکت مردم روستاهای جزیره برگزار می شود، نقطه آغاز است و تلاش داریم با راه اندازی خانه ملی آب و آوا در روستای سلخ، قشم را به مکان دائمی برای قدردانی آب تبدیل کنیم و جشنواره هرساله در سطوح ملی و بین المللی برگزار شود.

دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور جوانان خاطرنشان ساخت: ریشه های مشترک آیینی و تاریخی از پاسداشت آب در کشور وجود دارد و حضور ۱۰ گروه نمایشی از سراسر ایران که برای قدردانی از نعمت آب هنرنمایی می کنند در کنار هنرمندان قشمی روح ملی جشنواره را پررنگ کرده است.

وی تصریح کرد: صفر تا ۱۰۰ جشنواره توسط نخبگان و جامعه محلی ایده پردازی، طراحی و اجرا شده و نشان از تعلق خاطر مردم قشم به تاریخ درخشان جزیره دارد.

در بخشی دیگری از این نشست مدیر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد قشم، بیان داشت: گفت و گو کردن از زبان فرهنگ و هنر بهترین زبان برای بیان چالش ها در کشور است.

مجتبی سلیمی ادامه داد: به توجه به اینکه تمام کشورهم اکنون درگیر تنش آبی است، استفاده از ادبیات و آیین های دیرینه برای فرهنگ سازی و تبدیل مسئله به اولویت اول مردم و مسوولان یکی از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره می باشد.

وی تصریح کرد: در جزیره قشم چشمه های جاری وجود ندارد ولی مردم با اتکا بر دانش بومی قرن ها در حفظ و پاسداشت آب کوشیده اند و حتی در مقاطعی آب را به کشورهای خلیج فارس نیز صادر می کردند و امروز احیای این دانش جزو ضروریات زیست بوم جزیره است.

بنابراین گزارش، جشنواره ملی آب و آوا روزهای ۵ و ۶ اسفند همزمان با نیمه شعبان با اجرای آیین های مختلف محلی از سراسر کشور در روستای سلخ جزیره قشم برگزار می شود.