کاهش قیمت برنج پاکستانی صادراتش را به اوج رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز در حالی که نرخ برنج صادر شده از هند با کاهش تقاضای خریداران آفریقایی در این هفته رکورد بالایی داشت، صادرات برنج پاکستان در ماه منتهی به ژوئن به بالاترین حد خود خواهد رسید.

قیمت برنج شکسته ۵ درصدی هندی در این هفته به رکورد ۵۴۲ تا ۵۵۰ دلار آمریکا در هر تن رسید که نسبت به هفته گذشته که عرضه محدود قیمت‌ها را به بالاترین حد خود رساند، بدون تغییر بود. خریداران آفریقایی برای پذیرش این قیمت‌های بالاتر با مشکل مواجه هستند. یک صادرکننده مستقر در بمبئی گفت که آنها در حال حاضر توقف می‌کنند.

صادرات برنج پاکستان در سال منتهی به ژوئن به بالاترین حد خود خواهد رسید زیرا تصمیم رقیب هند برای محدود کردن محموله‌های خود، خریداران را مجبور به خرید بیشتر از اسلام‌آباد می‌کند که غلات را با قیمت‌های تقریباً ۱۶ سال گذشته عرضه می‌کند. فعالیت‌های معاملاتی پس از یک هفته تعطیلات سال نو چینی قوی‌تر شد.

قیمت برنج شکسته ۵ درصدی تایلند به ۶۱۰ دلار در هر تن اعلام شد که نسبت به قیمت ۶۳۰ دلاری هفته گذشته کاهش یافت.

طبق گزارش رویترز، یک تاجر مستقر در بانکوک گفت که فشار نزولی بر قیمت‌ها وجود دارد اما تاجر دیگری گفت تقاضا بسیار ناچیز بود و قیمت‌های داخلی نیز کاهش یافته است. معامله گران انتظار دارند قیمت تایلند به دنبال روند نزولی ادامه یابد.