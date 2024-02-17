تنور انتخابات در قزوین گرم شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فضای کشور شکل انتخاباتی به خود گرفته و تحرکات جریانات و احزاب سیاسی نیز روز به روز در حال افزایش است.

استان قزوین نیز از این حیث مستثنی نیست و در فاصله ۱۳ روز مانده تا انتخابات مجلس تشکل‌های سیاسی استان فعال‌تر از همیشه در تلاش هستند تا کاندیداهای خود را اعلام و به مردم معرفی کنند.

داوطلبان حضور در مجلس شورای اسلامی نیز کم کم کار خود را به اشکال مختلف آغاز کرده و به دنبال تشکیل ستادها و همچنین برنامه‌ریزی برای حضور پرشور در ایام تبلیغات برای بهتر معرفی کردن خود به مردم هستند.

رقابت ۲۲۷ نفر برای ۴ کرسی بهارستان

حامد فتوحی مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۲۷ نفر در سه حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک، حوزه انتخابیه تاکستان و حوزه انتخابیه بویین زهرا و آوج برای کسب یکی از ۴ کرسی مجلس شورای اسلامی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه در بین این داوطلبین شاهد حضور همه سلیقه‌های معتقد به انقلاب اسلامی و از جریانات مختلف مختلف سیاسی هستیم، تصریح کرد: ۶۵ درصد افرادی که داوطلب کاندیداتوری در انتخابات مجلس دوازدهم بودند تأیید شده‌اند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ادامه داد: ۱۴۷ نفر در حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز، ۵۳ نفر در حوزه انتخابیه بویین زهرا و آوج و ۲۷ نفر در حوزه انتخابیه تاکستان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

صحنه آرایی جریانات سیاسی در قزوین

جریانات و تشکل‌های سیاسی قزوین نیز که از قضا بیشتر در ایام انتخابات فعال می‌شوند در هفته‌های اخیر بسیار فعال شده و با برگزاری جلسات متعدد سعی کرده‌اند دو کاندیدای نهایی خود را مشخص و معرفی کنند.

این در حالی است که در میان جریانات سیاسی، تشکل‌ها اصولگرا فعال‌تر بوده و سعی کرده‌اند با توجه به تعدد کاندیداهای خود هرچه سریع‌تر به لیست نهایی برسند

معرفی دو کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی «شانا» جلسات انتخاباتی خود را از نزدیک به دو ماه پیش آغاز کرده و با دعوت از بیش از ۵۰ کاندیدا در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک سعی کرد به دو کاندیدای نهایی خود برسد.

این شورا در نهایت بعد از طی مراحل درون تشکیلاتی و برگزاری یک مجمع ۲۷۲ نفره که حواشی زیادی را نیز به همراه داشت به ۴ کاندیدای نهایی رسید.

این شورا نهایت سه شنبه ۲۴ بهمن با برگزاری همایشی یک هزارنفره اسامی دو کاندیدای نهایی خود را معرفی کرد تا تکلیف یکی از بزرگترین جریانات سیاسی در استان قزوین برای حضور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

جبهه پیروان ولایت با کاندیدایی جدید در انتخابات

جبهه پیروان ولایت یکی دیگر از تشکل‌های سیاسی در استان قزوین نیز هفته گذشته دو کاندیدای نهایی خود را پس از برگزاری چندین جلسه میان داوطلبین و اعضای تشکل خود اعلام کرد.

هرچند جبهه پیروان در دوره گذشته در حوزه انتخابیه قزوین در هر دو کاندیدا با شورای ائتلاف به وحدت رسیده بود اما این بار تنها نقطه اشتراک این دو لیست در یک کاندیدا است.

محمدحسین شفیعی‌ها دبیر جبهه پیروان ولایت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وحدت این دو تشکل سیاسی در دور قبل اتفاقی بود، تاکید کرد: این دور نیز به طور اتفاقی شاهد یک وحدت نسبی و بر سر یک کاندیدا بین دو جریان سیاسی هستیم.

وی افزود: تعدد فهرست‌ها و لیست‌های انتخاباتی نه تنها نگران کننده نیست بلکه می‌تواند به افزایش مشارکت نیز منجر شود و فهرست‌های مختلف دیدگاه‌ها و سلایق مختلفی را نیز می‌توانند عرضه کنند.

جبهه اصلاحات می‌آید اما بدون کاندیدا

جبهه اصلاح‌طلبان در قزوین که روزهای نخست تلاش می‌کرد تا اینگونه نشان دهد که کاندیداهای تأیید نشده‌اند پس از روبرو شدن با موج تأیید صلاحیت‌ها به یکباره بازی را تغییر داد.

این جریان در روزهای نخست تأیید صلاحیت‌ها سعی کرد با کلیدواژه رد صلاحیت گسترده انتخابات مجلس را تحت‌الشعاع قرار داده و شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی را عاملی برای کمرنگ کردن انتخابات نشان دهد.

اما با پایان مهلت تأیید صلاحیت‌ها و تأیید بخش زیادی از افرادی که به اصلاحات در استان منصوب بودند این جبهه در قزوین سعی کرد با طرح این موضوع که افراد اصلی این جریان کاندیدا نیستند از زیر بار یک رقابت جدی شانه خالی کند.

رحیم سرکار از فعالان اصلاح‌طلب و سخنگوی پیشین این جبهه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جبهه اصلاحات به نتیجه رسیده که در این انتخابات در قزوین لیستی ارائه ندهد، عنوان کرد: عدم ارائه لیست به معنای تحریم انتخابات نیست و جبهه اصلاحات در قزوین نه تنها انتخابات را تحریم نمی‌کند بلکه هر کدام از افراد این جریان می‌توانند از چهره انتخاباتی حمایت کنند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: اگر متوجه می‌شدیم که شورای نگهبان در این انتخابات این روند را پیش خواهد گرفت طبیعتاً با شرایط مناسب‌تری در انتخابات حضور پیدا کرده و افرادی را برای حضور در لیست جبهه اصلاحات کاندیدا می‌کردیم.

وی بیان کرد: متأسفانه برخی از افراد توانمند و شناخته شده این جریان از ترس رد صلاحیت در انتخابات ثبت نام نکردند و این امر باعث شد تا جبهه اصلاحات در انتخابات پیش رو در قزوین توانایی ارائه لیست از میان کاندیداهای موجود را نداشته باشد.

سرکار در این گفتگو از عدم درخواست برخی کاندیداهای منتسب به این جریان برای حمایت اصلاح‌طلبان نیز خبر داد.

از سویی این فعال سیاسی نگهبان شورای نگهبان در این انتخابات را نیز باعث افزایش مشارکت دانست و گفت: با شیوه‌ای که شورای نگهبان در روزهای پایانی اتخاذ کرد و افزایش میزان تأیید صلاحیت‌ها بدون شک شاهد افزایش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

به نظر می‌رسد آشتی اصلاح‌طلبان بدون لیست در انتخابات قزوین با انتخابات که بیشتر به یک تاکتیک انتخاباتی شبیه است در کنار حضور لیست‌های متعدد و همچنین افراد مستقل از لیست‌ها شور و حال متفاوتی به رقابت برای ورود به ساختمان بهارستان تبدیل شود.

استان قزوین این بار با شوری متفاوت در آستانه انتخابات قرار دارد و می‌توان فضای انتخاباتی را در استان قزوین لمس کرد. حال باید دید در این فضا و شور انتخاباتی مردم برنامه چه کسانی را می‌پسندند.