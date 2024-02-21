آیت‌الله «عباس کعبی» عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ارزیابی کارکرد مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری با اشراف داخلی و بین‌المللی و همچنین نگاه راهبردی به پیشرفت‌ها، پس‌رفت‌ها و توقف‌ها در نظام و با رویکرد حاکمیتی در جهت صیانت از نظام و در جهت تحکیم پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، موفق بوده است.

وی با بیان اینکه مجلس خبرگان رهبری کارآمد، فعال و حاضر در صحنه بوده است ادامه داد: مجلس خبرگان رهبری، مجلس بسیار مهمی در جهت ایجاد اطمینان در میان مردم و در راستای حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری، کشور را از خلاء وجود رهبری حفظ می‌کند؛ این مجلس، مجلس تشخیص ولایت فقیه و صیانت‌کننده از آن و هچنین حفظ سلامت حرکت راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف بنیادی است.

آیت‌الله کعبی با اشاره به ساختار مجلس خبرگان، افزود: هر ۶ ماه یک‌بار جلساتی در مجلس خبرگان برگزار می‌شود و از شخصیت‌های اثرگذار ملی و بین‌المللی جهت حضور در این جلسات، دعوت می‌شود؛ همچنین جلسات کمیسیون‌های این مجلس به طور منظم برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مراکز تحقیقات علمی مجلس خبرگان در حوزه اندیشه سیاسی، حقوق عمومی و فقه نظام، فعال و همواره پاسخگوی شبهات هستند. عملکرد مراکز فرهنگی این مجلس نیز در جهت «جهاد تبیین» قابل دفاع است.

آیت‌الله کعبی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش مجلس خبرگان در مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی گفت: مجلس خبرگان، نماد و تجلی مردم‌سالاری اسلامی است و متشکل از فقهای عادل، با تقوا، دارای بینش سیاسی و اجتماعی و همچنین دلسوز مردم و حاضر در صحنه در جهت خدمت به دین و ملت با نگاه داخلی و بین‌المللی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مجلس خبرگان مجلسی است که همواره در رصد و پایش مسائل کلان نظام اسلامی، کوشاست.

وی با بیان اینکه مشکلات کشور مربوط به دیوان‌سالاری است، با اشاره به کارکرد مجلس خبرگان رهبری گفت: کارکرد این مجلس، پارلمانی نیست و نباید انتظار کارکرد پارلمانی در حد مجلس شورای اسامی را از خبرگان داشته باشیم. این مجلس، نه مجلس اجرایی و پارلمانی بلکه «جمع علمایی» با نگاه کارشناسی و عالی در تشخیص ولایت فقیه و تضمین سلامت نظام اسلامی و تداوم رهبری نظام است که در این زمینه، بسیار موفق عمل کرده است.

آیت‌الله کعبی اظهار کرد: از برکات وجود مجلس خبرگان رهبری، وجود ولایت رهبری با درایت به مدت ۳۵ سال است که پیشرفت و حکمت به سمت تمدن‌سازی انقلاب اسلامی را پیش می‌بَرد و با بازسازی نوین امت اسلامی و توجه به مرز مقاومت اسلامی، انقلاب اسلامی را در تراز یک انقلاب تمدن‌ساز و ملت ایران را در تراز یک ملت مقتدر در سطح منطقه و بین‌الملل، مطرح کرده است.