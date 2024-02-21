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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۴۵

آیت‌الله کعبی در گفت‌وگو با مهر:

مجلس خبرگان نماد مردم‌سالاری اسلامی است

مجلس خبرگان نماد مردم‌سالاری اسلامی است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان نه مجلس اجرایی و پارلمانی بلکه «جمع علمایی» با نگاه کارشناسی در تشخیص ولایت فقیه و تداوم رهبری نظام است که در این زمینه، بسیار موفق عمل کرده است.

آیت‌الله «عباس کعبی» عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ارزیابی کارکرد مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری با اشراف داخلی و بین‌المللی و همچنین نگاه راهبردی به پیشرفت‌ها، پس‌رفت‌ها و توقف‌ها در نظام و با رویکرد حاکمیتی در جهت صیانت از نظام و در جهت تحکیم پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، موفق بوده است.

وی با بیان اینکه مجلس خبرگان رهبری کارآمد، فعال و حاضر در صحنه بوده است ادامه داد: مجلس خبرگان رهبری، مجلس بسیار مهمی در جهت ایجاد اطمینان در میان مردم و در راستای حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری، کشور را از خلاء وجود رهبری حفظ می‌کند؛ این مجلس، مجلس تشخیص ولایت فقیه و صیانت‌کننده از آن و هچنین حفظ سلامت حرکت راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف بنیادی است.

آیت‌الله کعبی با اشاره به ساختار مجلس خبرگان، افزود: هر ۶ ماه یک‌بار جلساتی در مجلس خبرگان برگزار می‌شود و از شخصیت‌های اثرگذار ملی و بین‌المللی جهت حضور در این جلسات، دعوت می‌شود؛ همچنین جلسات کمیسیون‌های این مجلس به طور منظم برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مراکز تحقیقات علمی مجلس خبرگان در حوزه اندیشه سیاسی، حقوق عمومی و فقه نظام، فعال و همواره پاسخگوی شبهات هستند. عملکرد مراکز فرهنگی این مجلس نیز در جهت «جهاد تبیین» قابل دفاع است.

آیت‌الله کعبی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش مجلس خبرگان در مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی گفت: مجلس خبرگان، نماد و تجلی مردم‌سالاری اسلامی است و متشکل از فقهای عادل، با تقوا، دارای بینش سیاسی و اجتماعی و همچنین دلسوز مردم و حاضر در صحنه در جهت خدمت به دین و ملت با نگاه داخلی و بین‌المللی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مجلس خبرگان مجلسی است که همواره در رصد و پایش مسائل کلان نظام اسلامی، کوشاست.

وی با بیان اینکه مشکلات کشور مربوط به دیوان‌سالاری است، با اشاره به کارکرد مجلس خبرگان رهبری گفت: کارکرد این مجلس، پارلمانی نیست و نباید انتظار کارکرد پارلمانی در حد مجلس شورای اسامی را از خبرگان داشته باشیم. این مجلس، نه مجلس اجرایی و پارلمانی بلکه «جمع علمایی» با نگاه کارشناسی و عالی در تشخیص ولایت فقیه و تضمین سلامت نظام اسلامی و تداوم رهبری نظام است که در این زمینه، بسیار موفق عمل کرده است.

آیت‌الله کعبی اظهار کرد: از برکات وجود مجلس خبرگان رهبری، وجود ولایت رهبری با درایت به مدت ۳۵ سال است که پیشرفت و حکمت به سمت تمدن‌سازی انقلاب اسلامی را پیش می‌بَرد و با بازسازی نوین امت اسلامی و توجه به مرز مقاومت اسلامی، انقلاب اسلامی را در تراز یک انقلاب تمدن‌ساز و ملت ایران را در تراز یک ملت مقتدر در سطح منطقه و بین‌الملل، مطرح کرده است.

کد مطلب 6026598
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
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      پاسخ
      آیا خبرگان این ملت فقط روحانیان است.

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