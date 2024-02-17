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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

مدیرکل راهداری استان اصفهان:

سامانه هوشمند ثبت تخلف عبور ومرور در محورهای اصفهان راه‌اندازی شد

سامانه هوشمند ثبت تخلف عبور ومرور در محورهای اصفهان راه‌اندازی شد

اصفهان- مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: ۱۰ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور جدید با هدف ارتقای ایمنی تردد در محور های مواصلاتی استان اصفهان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد دادخواه اظهار کرد: با مجوز مرکز مدیریت راه‌های کشور، ۱۰ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور جدید در محورهای فولادشهر- نجف‌آباد، موته – گلپایگان و اردستان – نائین بر اساس دستورالعمل مرکز مدیریت راه‌های کشور و با حضور پلیس و سایر سازمان‌های مرتبط مکان یابی شد و فرآیند نصب آن به‌زودی آغاز و بهره برداری از آن به‌منظور مدیریت سرعت و ارتقای ایمنی در محورهای مذکور در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

وی افزود: سامانه‌های جدید علاوه بر قابلیت ثبت سرعت لحظه‌ای امکان ثبت سرعت متوسط و سایر تخلفات رانندگی مانند؛ تردد ناوگان سنگین بدون بارنامه را خواهند داشت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان ابراز امیدواری کرد با رفع موانع قانونی و تأمین اعتبارات لازم از سوی استانداری و سازمان راهداری تجهیز حداکثری محورهای استان به سامانه‌های ثبت تخلف عبورومرور به‌منظور کاهش سرعت و شدت تصادفات انجام شود.

کد مطلب 6026629

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