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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۹

با حضور مدیران ستادی و استانی؛

نشست مدیران مراکز استانی حوزه هنری در خوزستان برگزار می‌شود

نشست مدیران مراکز استانی حوزه هنری در خوزستان برگزار می‌شود

اهواز- با حضور مدیران ستادی و استانی، چهل و سومین نشست سراسری مدیران مراکز استانی حوزه هنری انقلاب اسلامی در خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و سومین نشست سالانه مدیران مراکز استان‌های حوزه هنری از ۳۰ بهمن ماه تا سوم اسفندماه به میزبانی حوزه هنری استان خوزستان در خرمشهر برگزار می‌شود.

این نشست با حضور «محمدمهدی دادمان» رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، «سعید لشگری» معاون راهبری استان‌های حوزه هنری، معاونان حوزه هنری انقلاب اسلامی، مدیران ستادی و مدیران مراکز استانی در خرمشهر برپا می‌شود.

در این نشست علاوه بر سخنرانی مهمانان ویژه در حوزه‌های مختلف مدیریتی و فرهنگی، بررسی وضعیت تولیدات مراکز استانی، ارائه آخرین گزارش عملکرد واحدهای تخصصی، تشریح فرایندهای تعاملی مراکز استانی و بررسی ساختار سازمانی و منابع انسانی مراکز استانی، از مهم‌ترین مواردی خواهد بود که مطرح می‌شود.

کد مطلب 6026665

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