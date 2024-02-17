فعالان عرصه کشاورزی مطالبات را به جد پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان پیش از ظهر شنبه در نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی، شامل نمایندگان تعاونی‌های دامداری، مرغداری، زنبورداری، نظام صنفی و مهندسی کشاورزی و جمعی از فارغ‌التحصیلان و گروه خُرد زنان روستایی، اظهار کرد: وجود روحیه مطالبه‌گری برای پیشبرد امور بسیار با اهمیت است.

وی با بیان اینکه کشاورزی پیشران توسعه است، افزود: استفاده از آب سدهای کشاورزی برای تقویت اقتصاد کشاورزی، تکمیل ساحل چپ و راست سد چراغ ویس برای آبی کردن زمین‌های کشاورزی و توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه بزرگ کشاورزی بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: تلاش برای جذب نهاده‌ها با توجه به ظرفیت شهرستان سقز، احداث خط نفوذی برق در منطقه روستای قشلاق رضا با مشارکت سرمایه گذاران و دولت و جذب تسهیلات ارزان به جد پیگیری خواهد شد.

فرماندار سقز یادآور شد: واگذاری زمین برای عرضه محصولات کشاورزی، سرمایه گذاری در قالب تعاونی، راه اندازی باسکول «سنته» و پیگیری احداث سیلوی ذخیره غلات در منطقه «تیلکو»، از موارد دیگری است که به اقتصاد کشاورزی رونق خواهد داد.

تشکل‌های کشاورزی مردم را به مشارکت در ارتباطات دعوت کنند

توان با اشاره به نقش تأثیرگذار تشکل‌های غیر دولتی، خواستار دعوت به مشارکت از کشاورزان برای شرکت در انتخابات اسفندماه شد و یادآور شد: مشارکت یکی از راهبردهای مدنظر مقام معظم رهبری برای مجریان در انتخابات است که انتظار می‌رود تشکل‌های کشاورزی هم به عنوان کارگزاران توانمند این حوزه گسترده از مردم برای شرکت در حماسه سیاسی دعوت نمایند.

در این نشست، شرکت کنندگان خواستار واگذاری نهاده‌های دامی بر اساس جمعیت دامی و ظرفیت شهرستان، تسریع در راه اندازی سایت گلخانه «چاغرلو»، تخصیص آب کشاورزی از سدها، تسریع در رفع تداخلات کشاورزی به ویژه در بخش سرشیو، استخدام کارشناسان کشاورزی، واگذاری تسهیلات ارزان برای خرید ادوات کشاورزی، توجه به باشماق به عنوان قطب گردو و فعال شدن جایگاه سوخت این روستا، توجه به آموزش زنان روستایی برای مشاغل خانگی شدند.