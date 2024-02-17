مخبر: برنامه‌ جامع امنیت غذایی تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور راهکارهای ارتقای امنیت غذایی و افزایش خودکفایی در محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد برنامه‌ای جامع، عملیاتی و زمانبندی شده در این خصوص تدوین و ارائه کند.

مخبر در این جلسه که پیش از ظهر امروز (شنبه) برگزار شد، با تاکید بر ظرفیت علمی و توان عملیاتی در حوزه کشاورزی گفت: ایران در بخش پژوهش و تحقیقات از ظرفیت گسترده‌ای برخوردار است اما متأسفانه آنطور که باید به نتایج و دستاوردهای پژوهشگران کشور به خصوص در حوزه کشاورزی توجه نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به پژوهش‌ها و تحقیقات بخش کشاورزی اعتماد کنیم و ریسک عملیاتی کردن آن را بپذیریم افزود: تحقیقات و پژوهش در حقیقت گامی در جهت بهسازی و اصلاح فرایند تولید و بهره وری بیشتر است اما تا زمانی که تحقیقات از داخل گلخانه خارج نشده و در سطح گسترده عملیاتی نشود به نتایج و اهداف مورد نظر در امر خودکفایی و امنیت غذایی دست پیدا نخواهیم کرد.

مخبر از عدم ارتباط معنادار میان مراکز تحقیق و توسعه و بخش سیاست گذاری و عملیاتی به عنوان یکی از مشکلات پیش روی تأمین خودکفایی و امنیت غذایی یاد کرد و گفت: به دلیل همین عدم ارتباط است که علیرغم برخورداری از دانشمندان و سرمایه علمی در بخش کشاورزی اما همچنان ناچار به صرف منابع ارزی فراوان برای واردات برخی محصولات و نهاده‌ها هستیم.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان دستگاه‌های ذیربط تصریح کرد: امروز که تیمی دلسوز در این وزارتخانه پای کار هستند لازم است برنامه‌ای جامع، زمانبندی شده و قابل اجرا در جهت ارتقا امنیت غذایی، افزایش خودکفایی و صرف جویی ارزی تدوین و اجرایی شود.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۵ کشور در همسایگی ایران گفت: اگر بتوانیم با اعتماد به تحقیقات و پژوهش‌ها، خودکفایی، بهره وری و افزایش تولید را محقق کنیم علاوه بر تأمین نیاز داخل می‌توانیم به بخشی از نیازهای جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری در کشورهای همسایه نیز پاسخ دهیم.

مخبر همچنین با تاکید بر اینکه بیشترین میزان صرفه جویی در آب کشور نیز می‌تواند در بخش کشاورزی صورت بگیرد، تصریح کرد: تحقیقات خوبی در بخش بهره‌وری آب و استفاده از روش نوین آبیاری در کشور انجام شده که اگر این تحقیقات عملیاتی می‌شد، بخش زیادی از مشکلات مرتبط با کمبود آب در کشور مرتفع شده بود.

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونین وی نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت تولید برخی محصولات زراعی ارائه شد و راهکارهای افزایش خودکفایی، امنیت غذایی و بهره وری در بخش کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تأمین سرمایه در گردش، همسو بودن تولید و تجارت و توجه به تحقیقات و پژوهش‌ها از جمله موضوعاتی بود که در این نشست بر آن تاکید شد.