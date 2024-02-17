به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر شنبه در نشست هماهنگی ستاد برگزاری جشن‌های نیمه شعبان با بیان اینکه حماسه درخشان حضور مردم در راهپیمایی شکوهمند یوم الله ۲۲ بهمن موجب ثبت برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی شد، اظهار کرد: حضور گسترده و پرشور مردم در این راهپیمایی باشکوه روح تازه‌ای در کالبد میهن اسلامی دمید و بشارت خلق حماسه‌ای دیگر در انتخابات ۱۱ اسفند داد.

وی با بیان اینکه به یاری خداوند مردم بصیر و ولایت‌مدار استان گیلان علی‌رغم تبلیغات گسترده دشمنان برای ایجاد یاس و کاهش مشارکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، حماسه‌ای تماشایی را رقم خواهند زد، اظهار کرد: از ظرفیت گسترده جشن‌های نیمه شعبان برای زمینه‌سازی افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو استفاده شود.

حجت الاسلام اشجری با اشاره به اینکه شب نیمه شعبان از برترین شب‌ها پس از شب قدر معرفی شده است، تصریح کرد: در روایات اسلامی به احیای شب نیمه شعبان بسیار تاکید شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر ضرورت برگزاری برنامه‌های فرهنگی شاد و مفرح در استان با توجه به میلادهای متعدد ماه شعبان، بیان کرد: می‌شود با کمک همه دستگاه‌های فرهنگی، استان گیلان را در روزهای منتهی به نیمه شعبان به مهدیه تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه منتظران ظهور حضرت مهدی (عج) نمی‌توانند در برابر ظلم‌های استکبار جهانی در فلسطین و غزه و سایر نقاط عالم بی‌تفاوت باشند، تاکید کرد: معنای انتظار گام عملی برای رهایی از ظلم‌ها و خودخواهی‌ها و رسیدن به قله رفیع آزادگی و عدالت‌طلبی است.

حجت الاسلام والمسلمین اشجری با تاکید بر استفاده از شعار محوری «مهدویت، مشارکت و مقاومت» و پویش «مهدیه ایران» در مراسم، جشن‌ها و تبلیغات نیمه شعبان، گفت: شادپیمایی و اجتماع بزرگ مردمی «روز امید» در روز نیمه شعبان در معابر و میادین اصلی شهرها برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به اجرای پویش ملی «مرا دریاب» با قرائت و پخش دعای الهی عظم البلاء و بانگ «لبیک یا مهدی (عج)»، رأس ساعت ۲۱ شب نیمه شعبان در مساجد، بقاع متبرکه، مهدیه‌ها وحسینیه‌ها اشاره کرد و افزود: شب نیمه شعبان ضمن برگزاری جشن‌های مردمی در سطح محلات، نورافشانی خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان در مساجد، بقاع متبرکه، مهدیه‌ها و حسینیه‌ها، اظهار کرد: «پویش او خواهد آمد» به منظور نگارش نامه و دلنوشته به امام عصر (عج)، خاطره نویسی از جشن نیمه شعبان، زیباترین آذین بندی نیمه شعبان و… به ویژه در مدارس و همچنین پویش «به عشق حضرت مهدی (عج)» به منظور ارائه تخفیف ویژه نیمه شعبان توسط بازاریان و کسبه اجرا خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه همایش‌ها و نشست‌های متعددی با موضوع تبیین گفتمان مهدویت، فلسفه انتظار و مؤلفه‌های حکومت مهدوی در سطح استان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی و توزیع نذورات مردمی، تولید محتوای هنری (فیلم، نماهنگ، موشن‌گرافی، پوستر و…) و همچنین آذین‌بندی (چراغانی، ریسه‌کشی، نصب پرچم‌های الوان و پرچم «یا مهدی ادرکنی»)، برپایی طاق نصرت، بهره‌مندی از فضای تبلیغات محیطی در میادین، بلوارها و سردرب ادارات، دانشگاه‌ها، مدارس و… از دیگر برنامه‌های نیمه شعبان خواهد بود.