به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار کرد: دشمن سناریوهای مختلف برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام همواره در دستور کار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: تمام دستگاه‌های مسؤول در امر برگزاری انتخابات موظف هستند به صورت منسجم و هماهنگ با اجرای برنامه‌های مناسب به شور انتخاباتی در سطح استان کمک کنند.

نظری بر تبلیغات محیطی در سطح شهرها و همچنین افزایش همکاری اصناف تاکید کرد و گفت: در راستای مقابله با سناریوهای دشمن کمپین مردمی " من رأی می‌دهم " راه اندازی شده است و علاوه بر این تولید محتوا با تمام ظرافت از سوی رسانه‌ها به منظور آگاهی بخشی در سطح جامعه انجام شود.

وی با بیان اینکه نسل جوان و رأی اولی‌ها بسیار پرسش‌گر هستند، گفت: پرسش‌های متعددی توسط این قشر مطرح می‌شود که برخی منطقی و برخی با واقعیت فاصله دارند اما با این وجود باید حرف‌های آنها شنیده شود و پاسخ صحیح و قانع کننده‌ای به آنها داده شود و این مهم با تریبون آزاد در معابر و مراکز علمی محقق می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: ضروری است در کنار انتقادها دستاوردهای مجلس و نظام برای مخاطب تبیین شود.