۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

رییس ستاد انتخابات استان مرکزی تأکید کرد؛

لزوم ایجاد شور انتخاباتی در استان مرکزی از سوی تمام ارگان‌ها

اراک- رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: تمام دستگاه‌های مسوول در امر برگزاری انتخابات موظف به ایجاد شور انتخاباتی در این استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار کرد: دشمن سناریوهای مختلف برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام همواره در دستور کار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: تمام دستگاه‌های مسؤول در امر برگزاری انتخابات موظف هستند به صورت منسجم و هماهنگ با اجرای برنامه‌های مناسب به شور انتخاباتی در سطح استان کمک کنند.

نظری بر تبلیغات محیطی در سطح شهرها و همچنین افزایش همکاری اصناف تاکید کرد و گفت: در راستای مقابله با سناریوهای دشمن کمپین مردمی " من رأی می‌دهم " راه اندازی شده است و علاوه بر این تولید محتوا با تمام ظرافت از سوی رسانه‌ها به منظور آگاهی بخشی در سطح جامعه انجام شود.

وی با بیان اینکه نسل جوان و رأی اولی‌ها بسیار پرسش‌گر هستند، گفت: پرسش‌های متعددی توسط این قشر مطرح می‌شود که برخی منطقی و برخی با واقعیت فاصله دارند اما با این وجود باید حرف‌های آنها شنیده شود و پاسخ صحیح و قانع کننده‌ای به آنها داده شود و این مهم با تریبون آزاد در معابر و مراکز علمی محقق می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: ضروری است در کنار انتقادها دستاوردهای مجلس و نظام برای مخاطب تبیین شود.

