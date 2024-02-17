به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی گفت: گروه ۱۰ نفره از اینفلوئنسرهای چینی به میزبانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با همکاری وزارت امور خارجه و هواپیمایی ماهان از جاذبههای تاریخی و طبیعی استان هرمزگان بازدید میکنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان بابیان اینکه این برنامه در راستای برنامه تور آشناسازی «ایران سلام» است، افزود: در سفر دوروزه، اینفلوئنسرهای چینی از جزایر قشم، هنگام و هرمز بازدید و محتوای گردشگری تولید میکنند.
وی اظهار کرد: اینفلوئنسرهای مطرح کشور چین با شعار طبیعت و تنوع اقلیمی طی حضور در جزایر استان محتوای گردشگری تولید و در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذارند.
محسنی تأکید کرد: با حضور اینفلوئنسرهای چینی میتوان از ظرفیت رسانههای نوین برای ترویج و تبلیغ گردشگری استان بهره برد.
نظر شما