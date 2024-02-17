به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین زاهدی در دیدار شهردار شیراز با بیان اینکه مردم تاجیکستان به شیراز ارادت خاصی دارند، گفت: تاجیکستانی‌ها به بازدید از شیراز و اماکن تاریخی آن به ویژه آرامگاه حافظ و سعدی، تخت جمشید و نقش رستم علاقه بسیار زیادی دارند.

وی با تأکید بر اینکه مناسبت‌های دو جانبه ملی بین ایران و تاجیکستان بدون وقفه در حال انجام است، افزود: توسعه روابط بین شهرها و استان‌های دو کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سفیر تاجیکستان با اشاره به اینکه روابط خواهرخواندگی‌های شیراز و دوشنبه با امضای یک سند همکاری جدید تقویت خواهد شد، گفت: یک‌سری اقدامات از جمله تدوین برنامه همکاری شیراز و دوشنبه، شرکت در نمایشگاه‌ها و حضور فعال مدیران ارشد در برنامه‌های دو شهر باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین از تلاش‌ها و برنامه ریزی های صورت گرفته برای برقراری پرواز مستقیم بین شیراز و دوشنبه خبر داد و بر لزوم تقویت همکاری بخش خصوصی دو شهر نیز به ویژه در بخش شرکت‌های دانش بنیان، کارخانجات و صنایع تأکید کرد.

زاهدی با تشریح سیاست‌های کلان توسعه تاجیکستان برای تبدیل اقتصاد متکی به کشاورزی به اقتصادی با محوریت صنعت و کشاورزی، این موضوع را فرصت مناسبی برای استفاده از توانمندی‌های صنعت شیراز و فارس عنوان کرد که با استقبال و اعلام آمادگی و حمایت شهردار شیراز مواجه شد.