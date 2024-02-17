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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

سفیر تاجیکستان:

روابط خواهرخواندگی‌های شیراز و دوشنبه تقویت می‌شود

روابط خواهرخواندگی‌های شیراز و دوشنبه تقویت می‌شود

شیراز-سفیر تاجیکستان گفت: روابط خواهرخواندگی‌های شیراز و دوشنبه با امضای یک سند همکاری جدید تقویت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین زاهدی در دیدار شهردار شیراز با بیان اینکه مردم تاجیکستان به شیراز ارادت خاصی دارند، گفت: تاجیکستانی‌ها به بازدید از شیراز و اماکن تاریخی آن به ویژه آرامگاه حافظ و سعدی، تخت جمشید و نقش رستم علاقه بسیار زیادی دارند.

وی با تأکید بر اینکه مناسبت‌های دو جانبه ملی بین ایران و تاجیکستان بدون وقفه در حال انجام است، افزود: توسعه روابط بین شهرها و استان‌های دو کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سفیر تاجیکستان با اشاره به اینکه روابط خواهرخواندگی‌های شیراز و دوشنبه با امضای یک سند همکاری جدید تقویت خواهد شد، گفت: یک‌سری اقدامات از جمله تدوین برنامه همکاری شیراز و دوشنبه، شرکت در نمایشگاه‌ها و حضور فعال مدیران ارشد در برنامه‌های دو شهر باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین از تلاش‌ها و برنامه ریزی های صورت گرفته برای برقراری پرواز مستقیم بین شیراز و دوشنبه خبر داد و بر لزوم تقویت همکاری بخش خصوصی دو شهر نیز به ویژه در بخش شرکت‌های دانش بنیان، کارخانجات و صنایع تأکید کرد.

زاهدی با تشریح سیاست‌های کلان توسعه تاجیکستان برای تبدیل اقتصاد متکی به کشاورزی به اقتصادی با محوریت صنعت و کشاورزی، این موضوع را فرصت مناسبی برای استفاده از توانمندی‌های صنعت شیراز و فارس عنوان کرد که با استقبال و اعلام آمادگی و حمایت شهردار شیراز مواجه شد.

کد مطلب 6026729

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