هرگونه تغییر قیمت تخلف و باعث برخورد تعزیراتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به فرا رسیدن ایام پایانی سال و در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز از تشدید بازرسی‌ها و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت کالاها خبر داد.

وی تاکید کرد: در مصوبه ریاست جمهوری تفکیک وظایف نظارتی و بازرسی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به روشنی تعیین شده است.

وی در این رابطه افزود: وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیت تأمین کالا را به عهده دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤول توزیع کالا در سطح شهر و روستا و سراسر نقاط کشور است.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از عزم راسخ بازرسان وزارت جهاد در برخورد با تخلفات گفت و یادآور شد: قیمت یارانه‌ای اقلام اساسی علت قاچاق آن به خارج از مرزها بوده و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی در موارد متعددی نسبت به کشف و ضبط این قبیل کالاها و برخورد قانونی با احتکار ارزاق مردم توسط سوداگران اقدام کرده‌اند.

امرالهی با اشاره به اقدامات ویژه بازرسی در ماه مبارک رمضان و عید سال نو، گفت: در ماه مبارک رمضان و سال نو، مدیران بازرسی مراکز استان به همراه بازرسان برتر استان‌ها برای اجرای طرح نظارت بر بازار شب عید و ماه مبارک رمضان فراخوان شده‌اند و طرح نظارتی تا پایان فروردین سال آینده به صورت ویژه اجرا می‌شود.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر مصوبه دولت در حوزه کالاهای اساسی، هرگونه تغییر قیمت را تخلف و مستوجب برخورد تعزیراتی عنوان کرد.