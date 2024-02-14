هر کیلو گرم گوشت قرمز ۵۶۰ و مرغ ۸۵ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده در نهادهای متولی تأمین کالاهای اساسی از دی، ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود و این امر منجر به کاهش قیمت در بازار گوشت شده است. هر کیلو گوشت مرغ از ۹۱ هزار تومان در آذر ماه امروز به ۸۵ هزار تومان کاهش یافته و هر کیلو گوشت مرغ منجمد نیز ۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شود.

همچنین در بازار گوشت قرمز هر کیلو گوشت گوسفندی ۵۶۰ هزار تومان در قصابی‌های سطح شهر در حال فروش است. گوشت گوساله با حدود ۱۰ هزار تومان پایین‌تر حدود ۵۵۰ هزار تومان در حال عرضه است.

دولت برای تثبیت قیمت گوشت قرمز امسال مبادرت به واردات کرد و در حال حاضر هر کیلو گوشت گوساله منجمد به مبلغ ۳۰۵ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد.