توزیع گوشت قرمز منجمد در همدان با قیمت مصوب

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سعیدی با اشاره به توزیع گوشت قرمز منجمد اظهار کرد: طی روزهای اخیر بیش از ۳۰ تن گوشت منجمد در همدان با قیمت مصوب تأمین و توزیع شده است.

وی با بیان اینکه روند توزیع گوشت قرمز منجمد ادامه‌دار است افزود: تمام تلاش ما بر این است که میزان قابل توجهی روزانه گوشت قرمز در سطح استان توزیع شود.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی همدان با تاکید بر اینکه گوشت قرمز منجمد کیلویی ۳۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود گفت: امیدواریم عرضه گوشت منجمد منجر به کاهش قیمت گوشت گرم شود.

وی با بیان اینکه درصدد تأمین و توزیع گوشت گوسفندی منجمد نیز هستیم تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده افزایش قیمت گوشت منجمد در مراکز عرضه، تخلف صورت گرفته را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد.

سعیدی از توزیع گوشت قرمز منجمد در ۱۲ نقطه شهر خبر داد و یادآور شد: با رصد روزانه بازار برنامه ریزی در راستای تأمین و توزیع اقلام اساسی انجام شده است.