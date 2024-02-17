اقدامات لازم برای کاهش خسارت سن زدگی گندم انجام شود



به گزارش خبرگزاری مهر علی راه‌انجام اظهار کرد: اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارت به محصولات راهبردی و کاهش سن زدگی گندم انجام شود.

وی افزود: کاهش بارندگی ها و افزایش نسبی میانگین دمای روزانه در پاییز و زمستان سال جاری به زیان گیاه گندم و شرایط مناسب برای آفات به ویژه سن گندم به عنوان مهمترین آفت گندم و جو استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: به منظور پیگیری و پیشرفت مطلوب عملیات مبارزه همگانی با سن غلات در سال زراعی جاری، ستاد مبارزه با سن غلات استان تشکیل شده است.

راه انجام از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها خواست با همراه نیروهای کارآمد و با تجربه و با در نظر گرفتن سطوح اجرایی، بسیج و سازماندهی امکانات در راستای کنترل بهینه و مؤثر آفت اقدام کنند.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین تصریح: برای آموزش کشاورزان به عنوان هسته های اصلی مبارزه و توسعه کمی و کیفی شبکه های مراقبت بخش خصوصی و تقویت شبکه های مراقبت دولتی به عنوان ناظر عملیات، قبل از شروع مبارزه برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.

وی بر اهمیت انجام مبارزه بموقع در مزارع جو، به ویژه مزارع همجوار با گندم، در مراحل مبارزه با سن مادر و پوره به منظور کاهش جمعیت سن در سال آینده و جلوگیری از خسارت آن به مزارع گندم تأکید کرد.



راه انجام همچنین بر پیگیری و نظارت بر تهیه، تدارک و کیفیت سموم مورد نیاز برای مبارزه توسط عاملین فروش بخش خصوصی در شهرستان تاکید کرد.