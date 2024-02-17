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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۶

فرماندار شاهرود:

۱۹۴ پروژه در شاهرود افتتاح شد

۱۹۴ پروژه در شاهرود افتتاح شد

شاهرود- فرماندار شاهرود از افتتاح ۱۹۴ پروژه در این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۵ هزار میلیارد ریال برای این طرح‌های عمرانی و اقتصادی هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر شنبه در نشست شورای مسکن شاهرود به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه ۱۹۴ طرح عمرانی و اقتصادی دهه فجر در شاهرود افتتاح شد، تاکید کرد: برای این طرح‌ها بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه افتتاح و بهره برداری این طرح‌ها تحولات بزرگی را در شهرستان شاهرود پدید می‌آورد، ابراز کرد: ۱۴۰ طرح عمرانی با اعتبار سه هزار و ۸۶۳ میلیارد در شهرستان شاهرود افتتاح شده که نشان از توجه دولت به مسائل سازندگی و عمرانی دارد.

معاون استاندار سمنان از تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن به میزان ۵۰۰ هکتار خبر داد و گفت: نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرح‌های دولت سیزدهم با هدف خانه دار کردن مردم است.

جلالی همچنین با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان، ابراز کرد: هیأت اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی در شهرستان شاهرود آماده برگزاری انتخابات هستند.

وی از اندیشیده شدن تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور خبر داد و افزود: مشارکت پرشور یکی از راهبردهای ستاد انتخابات در وزارت کشور است.

کد مطلب 6026818

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