۳۶ پروژه عمرانی روستایی بنیاد مسکن در شاهرود اجرا شد

اصغر گونجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی دهه مبارک فجر سال جاری ۶۲ پروژه عمران روستایی در استان سمنان به بهره برداری رسید، ابراز داشت: از این تعداد ۳۶ پروژه عمرانی روستایی بنیاد مسکن در شاهرود اجرا شده است.

وی ضمن بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۲۵۶ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: جدول گذاری، خیابان سازی، آسفالت معابر روستاها با مشارکت دهیاری‌ها، سنگفرش و انجام دیوار حائل سنگی از جمله این اقدامات را در بر دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها از مشارکت دهیاری‌ها نیز بهره گرفته شده است، ابراز داشت: تلاش شد تا با انجام عملیات عمرانی در سطح روستاها بتوانیم به رونق گردشگری، پویایی اقتصاد و رفاه مردم ساکن در این نواحی کمک کنیم.

گونجی ضمن بیان اینکه در شورای مسکن به میزبانی فرمانداری شاهرود نیز از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان بازدید شد، تصریح کرد: پروژه‌های ٩۶ واحدی فدک و ٩۶ واحدی کوثر طرح نهضت ملی مسکن شاهرود که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال ساخت است که در این نشست راهکارهای لازم به منظور تسریع در اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی از تحویل دو واحد مسکونی روستایی در خانخودی بی ارجمند و علی آباد بخش مرکزی طی ایام الله دهه فجر سال جاری خبر داد و گفت: برای واحد مسکونی‌های آباد بخش مرکزی دو میلیارد ریال تسهیلات بانکی و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت و برای ساخت واحد مسکونی خانخودی دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کمک توسط بنیاد مسکن پرداخت شده است.