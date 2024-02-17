عملیات ساخت بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در دانشگاه لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز شنبه در حاشیه جلسه شورای‌عالی مسکن کشور که به ریاست رئیس‌جمهور و به‌صورت وبینار برگزار شد، اظهار داشت: این تعداد از واحدهای مسکونی در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار از اراضی دانشگاه لرستان ساخته خواهند شد.

وی ادامه داد: این واحدهای مسکونی در راستای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین برای اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه ساخته خواهند شد.

استاندار لرستان، اظهار کرد: ساخت این واحدها به دنبال تفاهم‌نامه بین استانداری لرستان، اداره کل راه و شهرسازی و دانشگاه لرستان محقق شد.

زیویار در ادامه به مباحث عنوان شده در جلسه کشوری شورای‌عالی مسکن اشاره کرد و گفت: تأمین زمین برای ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی، اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه‌های دولتی و آزاد یکی از دستور کارهای جلسه امروز بود که در راستای آن مواردی به تصویب رسید.

وی تأمین اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن را دیگر دستور کار این شورا برشمرد و ادامه داد: دراین‌خصوص نیز مواردی به تصویب رسید که مهم‌ترین آن تدوین بسته‌ای از محل مولدسازی دستگاه‌های اجرایی با دستور رئیس‌جمهور بود.