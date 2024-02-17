اجرای ۴۴۰ طرح و برنامه در رزمایش تخصصی جهادگران مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قنادزاده بعدازظهر شنبه در حاشیه رزمایش تخصصی جهادگران فاطمی گفت: برپایی رزمایش تخصصی جزو برنامه‌های سال بسیج مهندسین بوده و سال گذشته این رزمایش در فارس و امسال در مازندران برگزار شده است.

وی با اشاره به طراحی ۴۴۰ برنامه توسط سپاه کربلا گفت: انسجام بخشی به جهادگران بسیجی و شناسایی ظرفیت‌های موجود از جمله اهداف رزمایش بوده است.

وی با بیان اینکه این رزمایش به مدت یک هفته برگزار می‌شود و نتایج آن به قرارگاه اعلام و جمع‌بندی می‌شود، گفت: هر سال اقشار تخصصی بسیج برنامه‌های تخصصی اجرا می‌کنند و ما نیز از این اقشار مستثنی نیستیم.

قنادزاده برپایی میز خدمت و ارائه خدمات نظیر نقشه رایگان، محرومیت زدایی در روستا و کارهای عمرانی را از جمله بخش‌های این رزمایش بیان کرد.

برپایی رزمایش در ۲۲ شهرستان

فرمانده سپاه کربلا نیز بااشاره به برپایی رزمایش تخصصی جهادگران فاطمی ۳ در استان افزود: این رزمایش در ۲۲ شهرستان استان در حال برگزاری است و این رزمایش تا دوم اسفند ادامه پیدا می‌کند.

سردار سیاوش مسلمی گفت: در این رزمایش هزار و ۱۴۰ مهندس از ۲۶۰ دستگاه اجرایی در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند و در این ایام طرح‌های شاخص عمرانی در استان افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه ۷۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های شاخص در استان صرف شده است، گفت: شش طرح بزرگ بسیج مهندسی نیز افتتاح می‌شود برای این طرح‌ها ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

وی گفت: در این رزمایش در مجموع هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های مختلف در نظر گرفته شده است.