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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان مطرح کرد؛

افزایش ۲۸ درصدی آب پشت سدهای لرستان

افزایش ۲۸ درصدی آب پشت سدهای لرستان

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از افزایش ۲۸ درصدی آب پشت سدهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، درایوش حسن‌نژاد امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: حجم کل مخزن سدهای «مروک»، «ایوشان»، «تنگ هاله»، «خان‌آباد»، «کزنار» و «حوضیان» ۲۰۸.۷۱ میلیون مترمکعب است که در این مقایسه سد «ایوشان» با ۸۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب را داشته است.

وی افزود: د رپی بارش نزولات جوی در روزهای اخیر، ۲۹ درصد از حجم مخازن سدهای لرستان پر است و هم اکنون حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۵۹.۶۱ میلیون مترمکعب گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۷.۴۸ مترمکعب بر ثانیه است و امیدواریم با ادامه بارش‌های مناسب وضعیت ذخیره‌سازی سدهای استان بهبود یابد.

کد مطلب 6026951

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