به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته اغلب سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت فاینانس خارجی بوده است، اظهار کرد: برای تحقق جذب سرمایه‌های جدید باید از همه ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کرد.

وی افزود: به‌منظور توسعه صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های صنعت پتروشیمی بهره‌مند شد و همکاری‌های مختلفی را تحقق بخشید.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تاکنون ۸۰ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری شده است، ادامه داد: با هدف توسعه متوازن صنعت پتروشیمی، پیشنهادهایی در برنامه هفتم توسعه مطرح شده و تکمیل زنجیره ارزش به‌عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه قرار گرفته است.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۵ تا ۷ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی باید سرمایه‌گذاری شود، گفت: در سال‌های گذشته با بهره‌گیری از روش‌های مختلف، به‌طور متوسط سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده است.