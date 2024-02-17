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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

ضرورت تخصیص بخشی از سود سالانه هلدینگ‌ها به طرح‌های پتروشیمی

ضرورت تخصیص بخشی از سود سالانه هلدینگ‌ها به طرح‌های پتروشیمی

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی بخشی از سود سالانه خود را به توسعه طرح‌ها اختصاص دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته اغلب سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت فاینانس خارجی بوده است، اظهار کرد: برای تحقق جذب سرمایه‌های جدید باید از همه ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کرد.

وی افزود: به‌منظور توسعه صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های صنعت پتروشیمی بهره‌مند شد و همکاری‌های مختلفی را تحقق بخشید.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تاکنون ۸۰ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری شده است، ادامه داد: با هدف توسعه متوازن صنعت پتروشیمی، پیشنهادهایی در برنامه هفتم توسعه مطرح شده و تکمیل زنجیره ارزش به‌عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه قرار گرفته است.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۵ تا ۷ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی باید سرمایه‌گذاری شود، گفت: در سال‌های گذشته با بهره‌گیری از روش‌های مختلف، به‌طور متوسط سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده است.

کد مطلب 6026962

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