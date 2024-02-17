‌لیست شورای ائتلاف برای مجلس خبرگان تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست جامعه مدرسین تهران به عنوان عالیترین نهاد حوزههای علمیه به عنوان لیست اصلی ائتلاف جریانات جبهه انقلاب برای انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری در تهران اعلام شد.
اسامی لیست جامعه مدرسین تهران بدین شرح است:
۱- عبدالجواد ابراهیمی فر
۲- علیرضا اعرافی
۳- احمد دانش زنده مومن
۴- قربانعلی دری نجفآبادی
۵- محمود رجبی
۶- حسینعلی سعدی
۷- غلامعلی صفایی
۸- سعید صلح میرزایی
۹- محسن قمی
۱۰- محمود محمدی عراقی
۱۱- غلامرضا مصباحیمقدم
۱۲- محمدعلی موحدیکرمانی
۱۳- سیدمحمد علی موسوی جزایری
۱۴- علی مومن پور
۱۵- محمدرضا ناصری کوچه بیوک
۱۶- غلامعلی نعیم آبادی
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