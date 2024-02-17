طرح قرآنی مسطورا عمل به دستور رهبر انقلاب مبنی بر «جهادتبیین» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی تقی‌زاده در اولین روز از سی و هفتمین نشست سراسری مدیران و رؤسای ادارات قرآنی کشور که با حضور حجت الاسلام و المسلمین رضا عزت‌زمانی، حجت الاسلام محمدرضا شفیعی مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم، حجت الاسلام حمیدرضا محمودخانی مدیر حوزه ریاست دارالقرآن کریم، آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس و مدیران ادارات قرآنی سراسر کشور به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در مجتمع طلاییه شیراز برگزار شد ابتدا بیان کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین نشانگر میزان اهمیت آن در جامعه امروز است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور افزود: سازمان تبلیغات اسلامی مخاطب مستقیم منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهاد تبیین است و طرح قرآنی مسطورا عمل به این دستور معظم‌له و نوعی جهاد تبیین است که بر اساس آن تفسیر و توضیح و تبیین ۱۵۰ تا ۲۰۰ آیه‌ای که برای این طرح بلندمدت سه ساله انتخاب شده نوعی جهاد تبیین است و به بسیاری از مسائل مورد نیاز جامعه پاسخ خواهد داد.

حجت الاسلام علی تقی‌زاده افزود: این طرح نسبت تمام اقشار، گروه‌ها و دستگاه‌ها با قرآن را مشخص می‌کند و شاه کلیدی است برای اینکه نگاه قرآنی وارد بخش‌های مختلف شود و عملیات‌های سازمان تبلیغات اسلامی را از مناسبتی بودن به تمام ایام سال تسری بدهد.

وی تشریح کرد: مسطورا که همزمان با ماه مبارک رمضان کلید خواهد خورد دسترسی به مردم و گروه‌ها را از مناسبت‌های خاص خارج کرده و در تمام طول سال در دسترس قرار می‌دهد و آموزش قرآن و سبک زندگی صحیح و قرآنی را در تمام طول سال توزیع می‌کند و برای تمام ایام سال به ما نقشه راه ارائه می‌دهد.

به گفته رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشو ر این طرح محوری برای تمام فعالیت‌های قرآنی خواهد شد و با توجه به اهتمام بسیار زیاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و ارتباطاتی که مصروف این طرح قطعاً شاهد ثمرات و اثرات و برکات آن خواهیم بود و این جدی گرفته شدن فعالیت‌های قرآنی و رجوع به قرآن کریم توسط بخشی از حاکمیت برای همه ما خوش‌یمن خواهد بود.

حجت الاسلام علی تقی‌زاده افزود: قرآن کریم با تکیه بر این طرح قرآن به صورت جدی محور اتفاقات تبلیغی، تبیینی، ترویجی، تربیتی، آموزشی و رسانه‌ای خواهد شد و فضای نوین رسانه و فضای ارتباطی سنتی و هیأتی که همواره مستقل از یکدیگر کار می‌کردند با این طرح منسجم شده و کلیه رسانه‌ها و ارتباط‌گیری‌ها در خدمت فعالیت‌های قرآنی و طرح مسطورا (زندگی با آیه‌ها) قرار خواهند گرفت.

وی در پایان به محورهای اصلی این نشست پرداخت و گفت: هماهنگی برنامه‌های سال آتی مدیران ادارات قرآنی، بررسی آخرین وضعیت طرح‌ها و برنامه‌های قرآنی ابلاغی، بررسی وضعیت مدیریتی طرح مسطورا در استان‌ها در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان، بررسی وضعیت طراحی این طرح و نقشه راه استان‌ها برای اجرای آن و کیفیت اجرای آن در ماه مبارک رمضان و میزان استفاده استان‌ها از ظرفیت‌هایی چون شبکه امامان جمعه یا تشکلهای دینی، میزان پیشرفت این طرح و عملیاتی شدن آن در استان‌ها و میزان پیشرفت آن در برش استانی از جمله مهمترین محورهای این نشست است.