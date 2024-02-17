فرهنگ میزبانی مشهد الگوی جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سبو ظهر شنبه در دیدار با آیت الله علم الهدی ضمن معرفی مواضع و دیدگاههای خود نسبت به انقلاب اسلامی، تحولات اخیر منطقه و جنگ غزه اظهار کرد: از دوران دانشجویی تاکنون متمرکز بر واکاوی مبانی اقتصادی اندیشه امام خمینی (ره) هستم زیرا در این حوزه، دیدگاههای روشنفکرانه زیادی وجود دارد که بسیاری از گرههای ایدئولوژیک مکاتب فکری غربی را باز میکند. دلبستگی من به ایران اسلامی از زمان پیروزی انقلاب شما آغاز شد.
وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی ادامه داد: از همان زمان بود که تحولات ایران را زیر نظر گرفتم و کار به جایی رسید که سه روز بعد از آزادسازی خرمشهر، خودم را به تهران رساندم و در دوران دفاع مقدس، مطالعات خود را در دانشگاه تهران و پژوهشگاههای اقتصادی ادامه دادم.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی موجود در مشهد به تشریح اهداف سفر خود پرداخت و تأکید کرد: مایه شگفتی است که فرهنگ میزبانی در مشهد آنقدر قدرتمند است که اقشار مختلف مردم بهخصوص در بافت پیرامونی حرم امام رضا (ع)، بهجز مهماننوازی و ارائه خدمت به زائر دغدغه دیگری در شبانهروزشان ندارند. آغوش باز مشهدیها به روی زائران در تمام طول سال، نشان از بنیه فرهنگی ریشهداری دارد که میتواند برای سایر کشورهای اسلامی هم الگو قرار بگیرد.
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