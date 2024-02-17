ساخت خوابگاه دانشجویی متاهلی و مسکن نخبگان امید را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد عبادیزاده در آئین آغاز عملیات اجرایی ساخت ۵۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ویژه نخبگان، اعضای عیات علمی و کارکنان دانشگاه و خوابگاه دانشجویی متاهلی کشور که در محوطه دانشگاه هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: دو دولت سیزدهم اقدامات بدیع و خلاقانهای برای تأمین مسکن انجام شده است.
وی، با اشاره به اهمیت تأمین مسکن در افزایش امید میان جوانان، عنوان کرد: ایجاد خوابگاه دانشجویی متاهلی و تأمین مسکن برای نخبگان و شاغلین در دانشگاه میتواند فصل جدیدی در سیستم دانشگاههای کشور رقم خواهد زد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: ایجاد این خابگاههای دانشجویی و واحدهای مسکونی انگیزه ازدواج و فرزنداوری را افزایش خواهد داد که قابل قدردانی است.
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