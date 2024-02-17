برگزیدگان جشنواره «وفا» تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز ولادت حضرت عباس (ع) مراسم اختتامیه سومین جشنواره سراسری وفا برگزار و برگزیدگان این جشنواره در شهر اردبیل اعلام شدند.

در این میان اساتید و فیلمسازان دفتر انجمن سینمای جوان قم در رشته‌های فیلم و فیلمنامه حائز کسب رتبه‌های برتر شدند.

بهترین فیلم جشنواره در بخش فیلم کوتاه به سعید نجاتی برای فیلم صراحی و فیلم دوم مشترکا به بی بی ساخته سعید نجاتی و یک اثر دیگر و فیلم سوم به نفس مادر به کارگردانی سید سجاد موسوی از دانش آموختگان انجمن سینمای جوان دفتر قم رسید.

همچنین در بخش فیلم مستند جایزه نخست این بخش به خانم مهدیه غلامحسینی (از اساتید دفتر قم) و احمد فیضی برای فیلم من شهید حسین عباسی عاشق موج هستم رسید. تهیه کنندگی این فیلم را خانم فهیمه کرمی از هنرجویان انجمن سینمای جوان قم بر عهده داشت.

در بخش فیلمنامه نیز خانم مهتاب ابراهیمی از دانش آموختگان انجمن سینمای جوان قم حائز رتبه بهترین فیلمنامه برای فیلمنامه انتظار گردید.

انجمن سینمای جوان قم این موفقیت را به فیلمسازان و هنرمندان استان تبریک می‌گوید.