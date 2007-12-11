کشف بیش از 16 هزار لیتر سوخت قاچاق در جاسک

به گزارش خبرنگار مهر دربندرعباس، یگانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس دریابانی هرمزگان طی شبانه روز گذشته با بهره گیری از عوامل اطلاعاتی خود موفق به کشف 9 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یک منزل مسکونی و هفت هزار و 300 لیتر گازوئیل در یک لنج در آبهای خلیج فارس کشف و ضبط کردند.

لنج و دو تن ازمتهمین دستگیر شده نیز جهت طی روال قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

یگانهای دریایی نیروی انتظامی با بهره گیری از سامانه های رادار دریایی، آبهای ساحلی کشورمان مداوما تحت رصد قرار داده و توانایی شناسایی شناورهای حامل سوخت قاچاق با ضریب اطمینان بالاتری را بدست آورده اند.