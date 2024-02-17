سرعت اجرای پروژه فاضلاب کرمان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی، روز شنبه در دیدار با مدیر پروژه احداث شبکه جمعآوری، تصفیه و انتقال فاضلاب کرمان افزود: بهواسطه بازرسی از پروژه فاضلاب شهر کرمان که پیش از این داشتم، به مشکلات این پروژه اشراف دارم.
وی با اشاره به پیگیری دریافت سهم شهرداری از پساب فاضلاب گفت: در پروژه فاضلاب شهر کرمان، چند نکته در ارتباط با شهرداری وجود دارد که یکی از آنها، ضرورت نظم در کارگاهها بهخصوص در مرکز شهر است که باید به آن توجه شود.
تویسرکانی افزود: در حال حاضر، وضعیت کارگاهها نازیباست؛ حصار دور کارگاهها باید اصلاح شود و ما هم حاضریم در این زمینه کمک کنیم.
وی تصریح کرد: این پروژه باید هرچه سریعتر به پایان برسد؛ زیرا طولانی شدن پروژهها در هر سطح، موجب نارضایتی و زحمت مردم میشود و بنابراین بر سرعت در اجرای پروژه فاضلاب تأکید داریم.
سرپرست شهرداری کرمان با بیان اینکه از این پس، صدور مجوزهای حفاری وابسته به سطح تعاملات و همکاری شرکت مجری پروژه با شهرداری خواهد بودگفت: یکی از برنامههای شهرداری برای ابتدای سال آینده آغاز جهاد روکش آسفالت در سطح شهر است؛ زیرا کیفیت آسفالت کوچههای مرتبط با خیابانهای اصلی، نقش مهمی در رفع گرههای ترافیکی دارد.
تویسرکانی افزود: در این زمینه لازم است ارتباط شهرداری با شرکت مجری فاضلاب شهر کرمان تقویت شود تا بتوانیم معابر را سریعتر آسفالت کنیم.
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