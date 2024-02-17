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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۵۸

سرپرست شهرداری کرمان:

سرعت اجرای پروژه فاضلاب کرمان باید افزایش یابد

سرعت اجرای پروژه فاضلاب کرمان باید افزایش یابد

کرمان- سرپرست شهرداری کرمان، گفت: سرعت اجرای پروژه فاضلاب شهر کرمان باید بیشتر وحصارکارگاه ها اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی، روز شنبه در دیدار با مدیر پروژه احداث شبکه جمع‌آوری، تصفیه و انتقال فاضلاب کرمان افزود: به‌واسطه بازرسی از پروژه فاضلاب شهر کرمان که پیش از این داشتم، به مشکلات این پروژه اشراف دارم.

وی با اشاره به پیگیری دریافت سهم شهرداری از پساب فاضلاب گفت: در پروژه فاضلاب شهر کرمان، چند نکته در ارتباط با شهرداری وجود دارد که یکی از آنها، ضرورت نظم در کارگاه‌ها به‌خصوص در مرکز شهر است که باید به آن توجه شود.

تویسرکانی افزود: در حال حاضر، وضعیت کارگاه‌ها نازیباست؛ حصار دور کارگاه‌ها باید اصلاح شود و ما هم حاضریم در این زمینه کمک کنیم.

وی تصریح کرد: این پروژه باید هرچه سریع‌تر به پایان برسد؛ زیرا طولانی شدن پروژه‌ها در هر سطح، موجب نارضایتی و زحمت مردم می‌شود و بنابراین بر سرعت در اجرای پروژه فاضلاب تأکید داریم.

سرپرست شهرداری کرمان با بیان اینکه از این پس، صدور مجوزهای حفاری وابسته به سطح تعاملات و همکاری شرکت مجری پروژه با شهرداری خواهد بودگفت: یکی از برنامه‌های شهرداری برای ابتدای سال آینده آغاز جهاد روکش آسفالت در سطح شهر است‌؛ زیرا کیفیت آسفالت کوچه‌های مرتبط با خیابان‌های اصلی، نقش مهمی در رفع گره‌های ترافیکی دارد.

تویسرکانی افزود: در این زمینه لازم است ارتباط شهرداری با شرکت مجری فاضلاب شهر کرمان تقویت شود تا بتوانیم معابر را سریع‌تر آسفالت کنیم.

کد مطلب 6027050

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    نظرات

    • همشهری IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      1 0
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      سلام جناب تویسرکانی چرا از پس آب این فاضلابها برای آبیاری وابادانی بیشتر هفت باغ استفاده نمیکنید درختان این اتوبان در حال خشک شدن هستن حتی همان جنگل قایم هم در حال خشک شدن هستن مدیریت فضای سبز کرمان بسیار ضعیف عمل میکند
    • بارانا IN ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      متاسفانه در کرمان رفاه شهروندان اهمیت چندانی ندارد.وضعیت اسفناک آسفالت خیابانها بخاطر حفاری های متعدد و ترمیم غیر اصولی آنها،کمبود و نبود فضای سبز و زیبا سازی بلوارها ها و کمبود مخزن های زباله و کمبود سیستم حمل و نقل شهری اعم از تاکسی گردشی و اتوبوس.این کلانشهر سالها از شهر های دیگر عقب مانده!
    • عباس افضلی IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۵
      0 0
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      باسلام خواهشمند است بدلیل انبوه سازی ساختمان واقع در خیابان شهید نامجو همان خیابان اقبال کوچه 5 نسبت به راه اندازی فاضلاب اقدام شود چون ساختمان وواحد ها زیادند چاها پر شدند هر روز تانکر برای تخلیه می اد و بوی بد هست ممنونم
    • عباس افضلی IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
      0 0
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      باسلام خیابان اقبال یاشهید نامجو کوچه 5 بدلیل انبوه سازی وپرشدن چاه ها وبوی بد فاضلاب کوچه وامدن تانکر تخلیه فاصلاب ودر مرکز شهر بودن این کوچه چیز جالبی نیست دستور فرمایی فاضلاب این کوچه راه اندازی شود مرسی.
    • عباس افضلی IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
      0 0
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      با سلام پیرو درخواست های مکرر مبنی بر راه اندازی و وصل فاضلاب به شبکه اصلی واقع در خیابان اقبال یا شهید نامجو کوچه 5 خواهشمند است حداقل جوابی جهت خوشحالی اهالی کوچه بدهید ممنونم.شبتون بخیر
    • عباس افضلی IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
      0 0
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      باسلام و احترام کوچه 5 خ اقبال یا شهید نامجو یا ش لاری بدلیل انبوه سازی و اپارتمان زیاد چاه ها زود پر می شوند فاضلاب کوچه وصل نیست به شهرداری منطقه 2 مراجعه شده گفتند براتون چاه حفر کنیم که 50 میلیون تومن هزینه رو باید پرداخت کنید امسال خبری از وصل انشعاب وراه اندازی ان نیست چه کار باید انجام دهیم

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